Wimbledon: Sinner supera Wawrinka in 4 set, infranto il “tabù” erba

Jannik Sinner si fa un doppio regalo nell’esordio ai Championships 2022: sconfigge un tennista di prestigio come Stan Wawrinka e soprattutto sfata il tabù erba, vincendo il suo primo match sul tour maggiore (e in uno Slam) sui prati. Un successo in 4 set, 7-5 4-6 6-3 6-2, davvero importante perché gli permette in avanzare nel più storico degli Slam e soprattutto acquistare fiducia sulla superficie sulla quale non era mai riuscito ad esprimere il suo miglior tennis. Sotto gli occhi del nuovo coach Darren Cahill e tutto il nuovo staff, Sinner ha disputato una buona partita. Non eccellente, ma buona, soprattutto in risposta. Quando Wawrinka non ha messo la prima palla in campo, l’azzurro è sempre entrato con grande decisione, strappando punti. Non tanto la pallata a cercare il vincente ma una risposta profonda, centrale, per mettere in difficoltà il rivale all’uscita dal sevizio. Un colpo con medio rischio ed altissimo rendimento che gli ha fruttato molte situazioni di vantaggio. Inoltre una volta ottenuto un break (soprattutto nel terzo e quarto set) ha servito con qualità e continuità. Ha anche cercato di verticalizzare maggiormente il gioco, alternandolo ad alcune palle corte non sempre perfette ma funzionali a togliere punti di riferimento e ritmo allo svizzero. Un po’ lento Stan, ottimo in tante situazioni in cui è riuscito a colpire da fermo o quasi, in grave difficoltà quando Jannik l’ha spostato e preso in contro piede, e calato alla distanza. Molto bene Sinner con il cross di rovescio, con il quale ha mandato in crisi la difesa del tre volte campione Slam. Una vittoria che ci voleva, in tutti i sensi.

La cronaca

Il match inizia con Jannik alla Battuta. Nonostante una scivolata e una volee davvero mal gestita, muove lo score nel match. Complicato anche per Wawrinka l’ingresso nel match, concede una palla break (bella smorzata di Jannik) ma si salva con un bel diritto cross. Il primo set avanza seguendo i servizi. Jannik è pronto ad avanzare ma anche giocare la smorzata vista la posizione piuttosto arretrata di Stan. Sul 4-3 Sinner arriva di nuovo a palla break, ma lo svizzero si salva con una prima al centro perfetta. Non molla l’azzurro, con una risposta violenta e profonda strappa la seconda chance del game. Stavolta il break arriva: Wawrinka scivola, riesce a rigiocare la palla ma poi sbaglia il colpo successivo. 5-3, serve per il primo set Jannik. Non inizia bene il game, sbaglia una smorzata e poi sul 30 pari un rovescio decolla di poco lungo. Palla del contro break per Wawrinka. Arriva il contro break, un errore di tocco sotto rete di Sinner, 4 errori, pessimo game al momento decisivo, 5-4 lo score e poi 5 pari. Sul 6-5, Wawrinka commette un doppio fallo in rete (il primo del set) che gli costa un set point. Se lo gioca male Sinner, con una risposta mal controllata su di un servizio non irresistibile. Con un bel rovescio cross Jannik strappa un secondo set point. Stavolta è Stan a regalare, spara in rete un rovescio da metà campo. 7-5 Sinner.

Complicatissimo il primo game del secondo set, serve Jannik, commette un doppio fallo e salva due palle break. In risposta l’azzurro vola 0-40, tre chance l’allungo immediato. Spinge con qualità dalla riga di fondo Wawrinka, cercando il contro piede, le cancella tutte, incluse la quarta, portano lo score 1 pari. Sinner incappa in un pessimo turno di servizio nel terzo game: due doppi falli, cede il game con un errore col diritto in avanzamento. 2-1 e servizio Wawrinka. Jannik non riesce ad arrivare mai alla chance per riaprire il set, chiuso 6-4 dallo svizzero.

Nel terzo set scoppia la bagarre nel quarto gioco: tra Ace doppi falli, Wawrinka concede una palla break sbagliando in recupero su un contro piede, Sinner trova una una risposta angolata di rovescio, Stan stecca e concede il break all’azzurro, avanti 3-1. Bravo qua Jannik a consolidare il vantaggio con un buon turno di servizio, per il 4-1. Sinner non sbanda e va servire per il set sul 5-3. Inizia con un tocco delizioso sotto rete, molto scattante sul net, quindi fa un miracolo in recupero. Chiude 6-3 al primo set point con una prima esterna molto solida.

Il quarto set inizia benissimo per l’azzurro: la prima dello svizzero non va, Sinner risponde con grande profondità e prende possesso dello scambio. 0-30 e poi 30-40 grazie ad un errore di rovescio di Stan. Ancora niente prima palla per Wawrinka, entra a tutta, nei piedi del rivale, con la risposta Jannik e strappa un break che lo manda immeditatamente al comando, 2 a 1 avanti e un break. Sinner vince due turni di servizio a zero, Wawrinka è sempre al limite e in sofferenza. Strappa un secondo break sul 4-2 Sinner, molto incisivo in risposta e bravo a cercare il contro piede. Va a servire per il match sul 5-2. Stan cerca un’ultima reazione di orgoglio, spara un paio di pallate delle sue e si porta 0-30. È molto attento l’azzurro a giocare veloce con poco rischio. Sul 30 pari un servizio solido gli vale il match point. Ace! Che modo per chiudere una buonissima partita e volare, finalmente, al secondo turno a Wimbledon.

J. Sinner vs S. Wawrinka



Slam Wimbledon J. Sinner [10] J. Sinner [10] 7 4 6 6 S. Wawrinka S. Wawrinka 5 6 3 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sinner 0-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

9 ACES 103 DOUBLE FAULTS 374/116 (64%) FIRST SERVE % IN 64/132 (48%)57/74 (77%) WIN % ON 1ST SERVE 45/64 (70%)25/42 (60%) WIN % ON 2ND SERVE 35/68 (51%)18/31 (58%) NET POINTS WON 16/24 (67%)5/15 (33%) BREAK POINTS WON 2/5 (40%)52/132 (39%) RECEIVING POINTS WON 34/116 (29%)42 WINNERS 3033 UNFORCED ERRORS 43134 TOTAL POINTS WON 1146780.8 m DISTANCE COVERED 6400.2 m27.3 m DISTANCE COVERED/PT. 25.8 m