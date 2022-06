Wimbledon: per Berrettini esordio agevole, quote in bilico per Sonego-Kudla

C’è tanta attesa per Matteo Berrettini, campione al Queen’s e una dei favoriti anche per Wimbledon. Il tennista romano dopo la finale conquistata lo scorso anno, è uno dei pretendenti per la vittoria del torneo britannico, mai vinto finora da nessun italiano. Il suo percorso partirà contro il cileno Cristian Garin, per un primo turno sulla carta agevole. Il successo azzurro è infatti proposto a 1,03 mentre è molto alta la quota per il colpo del sudamericano, offerto tra 11 e 16 volte la posta. È il 3-0 il risultato finale più probabile, dato a 1,40.

Non sarà invece un esordio agevole per Lorenzo Sonego. Il piemontese non è stato fortunato nel sorteggio pescando Denis Kudla, tennista a suo agio sull’erba. Quote equilibrate per i bookie, con Sonego che oscilla tra 1,87 e 1,94, quasi alla pari dello statunitense fissato tra 1,87 e 1,90. Impresa molto difficile per Lorenzo Musetti che se la vedrà contro Taylor Fritz, fresco vincitore del torneo di Eastbourne. Si gioca a 5,25 la vittoria dell’azzurro, mentre il successo della testa serie numero 11 in terra londinese vale 1,15 volte la posta.

No.1 Court – Ore: 2:00pm

M. Berrettini vs C. Garin

K. Muchova vs S. Halep

A. Ritschard vs S. Tsitsipas