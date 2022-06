Giochi del Mediterraneo: Matteo Arnaldi sorpreso al debutto dal marocchino Adam Moundir, n.902 del mondo

Sorprendente eliminazione al debutto nel tabellone di singolare ai Giochi del Mediterraneo 2022 di Orano (Algeria) per Matteo Arnaldi. Il tennista ligure, attuale n.227 del ranking ATP ed accreditato della prima testa di serie (proprio per questo motivo ha beneficiato di un bye al primo turno), è stato sconfitto dal marocchino Adam Moundir, n.902 del mondo, col punteggio di 7-5 6-7(5) 6-3: lascia il torneo, dunque, il principale favorito per la conquista della medaglia d’oro.

Nella giornata odierna faranno il loro esordio sui campi in terra battuta del Club de Tennis Habib Khelil anche Francesco Passaro (n.2 del seeding), Aurora Zantedeschi e Nuria Brancaccio.

SECONDO TURNO

Adam MOUNDIR b. Matteo ARNALDI 7-5 6-7(5) 6-3