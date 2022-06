Wimbledon: Andrea Vavassori si ferma al primo turno

Niente da fare per Andrea Vavassori, n.256 del ranking, promosso dalle qualificazioni, sconfitto al primo turno del torneo di Wimbledon.

L’azzurro è stato battuto 64 64 64, in un’ora e 46 minuti, dallo statunitense Frances Tiafoe, n.28 ATP e 23esima testa di serie.

Nel primo set Vavassori è andato subito sotto di un break (2-0) ma poi si è rimesso in carreggiata piazzando il controbreak e impattando sul 2 pari.

A metà del settimo gioco, però, con l’azzurro al servizio avanti 30-15, è arrivata la prima sospensione per pioggia. Dopo una mezz’ora abbondante il match è ripreso e Andrea, dopo aver fallito tre opportunità del 4-3 ha ceduto nuovamente il servizio e stavolta Tiafoe ha difeso il vantaggio fino al 6-4 con il quale si è assicurato il primo set.

Nel secondo set Andrea ha ceduto subito la battuta e nel settimo gioco ha evitato che diventassero due break risalendo da 0-40, ma l’americano era perfetto al servizio e chiudeva pochi minuti dopo la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set sul 4 pari Vavassori, complice anche un doppio fallo, ha ceduto la battuta. E poco dopo Tiafoe ha chiuso il terzo parziale e il match per 6 a 4.

Slam Wimbledon F. Tiafoe [23] F. Tiafoe [23] 6 6 6 A. Vavassori A. Vavassori 4 4 4 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

4 ACES 71 DOUBLE FAULTS 1053/75 (71%) FIRST SERVE % IN 52/99 (53%)46/53 (87%) WIN % ON 1ST SERVE 39/52 (75%)15/22 (68%) WIN % ON 2ND SERVE 21/47 (45%)13/21 (62%) NET POINTS WON 41/78 (53%)4/10 (40%) BREAK POINTS WON 1/4 (25%)39/99 (39%) RECEIVING POINTS WON 14/75 (19%)43 WINNERS 3012 UNFORCED ERRORS 26100 TOTAL POINTS WON 741729.1 m DISTANCE COVERED 1577.0 m9.9 m DISTANCE COVERED/PT. 9.1 m