Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 1. Avanza Jannik Sinner. Elisabetta Cocciaretto facile contro la Trevisan. Sconfitte per Fabio Fognini Andrea Vavassori e Lucia Bronzetti

Niente da fare per il veterano azzurro Fabio Fognini, n.63 del ranking, sconfitto dall’olandese Tallon Griekspoor, n.53 ATP, che lo aveva battuto piuttosto seccamente a gennaio al primo turno degli Australian Open sul cemento di Melbourne. Il 25enne di Haarlem gioca solo per la seconda volta il Major londinese dove lo scorso anno è stato eliminato al debutto e si è imposto sull’azzurro in quattro set.

Elisabetta Cocciaretto ha superato il primo turno nel torneo di Wimbledon.

Nella sfida tutta italiana del primo turno la Cocciaretto, n.119 WTA (in gara con il ranking protetto dopo lo stop di quasi un anno per i problemi al ginocchio), si è imposta per 62 60, in appena 67 minuti di partita, su Martina Trevisan, n.29 del ranking e 22 del seeding, apparsa troppo tesa ed incapace di adattare i suoi schemi ai prati.

Al secondo turno Elisabetta sfiderà la vincente della sfida tra la georgiana Ekaterine Gorgodze, n.114 del ranking, e la rumena Irina-Camelia Begu, n.43 WTA.

Eliminata, invece, Lucia Bronzetti, n. 73 del ranking, sconfitta 61 64, in un’ora esatta di gioco, dalla statunitense Ann Li, n.67 WTA. La romagnola nel secondo set ha alzato di parecchio l’intensità dei suoi colpi ma contro la potenza dell’americana non è bastato.

Wimbledon – 1° Turno – Erba

No.2 Court – Ore: 12:00am

3°INC. J. Sinner vs S. Wawrinka



Slam Wimbledon J. Sinner [10] J. Sinner [10] 7 4 6 6 S. Wawrinka S. Wawrinka 5 6 3 2 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-2 → 6-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 3-2 → 4-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 ace 3-1 → 4-1 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 40-40 ace 40-A 2-1 → 3-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 S. Wawrinka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 J. Sinner 0-0 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-4 → 5-5 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 S. Wawrinka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-1 → 2-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon M. Trevisan [22] M. Trevisan [22] 2 0 E. Cocciaretto E. Cocciaretto 6 6 Vincitore: E. Cocciaretto Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-5 → 0-6 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 0-4 → 0-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-2 → 0-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 2-5 → 2-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Slam Wimbledon L. Bronzetti L. Bronzetti 1 4 A. Li A. Li 6 6 Vincitore: A. Li Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Li 0-15 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 A. Li 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Li 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Li 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Li 15-0 ace 30-0 40-0 1-3 → 1-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Li 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 1-2 A. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Li 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

M. Trevisanvs E. CocciarettoM. TREVISAN – E. COCCIARETTO0 ACES 13 DOUBLE FAULTS 242/55 (76%) FIRST SERVE % IN 28/47 (60%)23/42 (55%) WIN % ON 1ST SERVE 21/28 (75%)2/13 (15%) WIN % ON 2ND SERVE 12/19 (63%)5/9 (56%) NET POINTS WON 5/9 (56%)0/3 (0%) BREAK POINTS WON 5/12 (42%)14/47 (30%) RECEIVING POINTS WON 30/55 (55%)13 WINNERS 1633 UNFORCED ERRORS 1439 TOTAL POINTS WON 631553.6 m DISTANCE COVERED 1504.4 m15.2 m DISTANCE COVERED/PT. 14.7 mL. Bronzettivs A. Li0 ACES 30 DOUBLE FAULTS 128/40 (70%) FIRST SERVE % IN 38/60 (63%)20/28 (71%) WIN % ON 1ST SERVE 27/38 (71%)6/12 (50%) WIN % ON 2ND SERVE 14/22 (64%)6/7 (86%) NET POINTS WON 5/9 (56%)0/4 (0%) BREAK POINTS WON 3/5 (60%)19/60 (32%) RECEIVING POINTS WON 14/40 (35%)5 WINNERS 2111 UNFORCED ERRORS 2145 TOTAL POINTS WON 551162.6 m DISTANCE COVERED 1093.7 m11.6 m DISTANCE COVERED/PT. 10.9 m

Court 16 – Ore: 12:00am

3°INC. T. Griekspoor vs F. Fognini



Slam Wimbledon T. Griekspoor T. Griekspoor 5 7 6 6 F. Fognini F. Fognini 7 5 3 4 Vincitore: T. Griekspoor Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 6-4 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 T. Griekspoor 30-0 ace 40-0 1-2 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-2 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 F. Fognini 15-0 40-0 4-1 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Fognini 0-15 0-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Fognini 0-15 0-30 0-40 15-40 df 6-5 → 7-5 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-5 → 6-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 15-0 30-0 ace 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df A-40 40-40 df A-40 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 3-3 T. Griekspoor 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Fognini 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 T. Griekspoor 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 5-4 → 5-5 T. Griekspoor 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 4-4 → 5-4 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace ace 3-3 → 4-3 F. Fognini 0-0 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 3-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Slam Wimbledon F. Tiafoe [23] F. Tiafoe [23] 6 6 6 A. Vavassori A. Vavassori 4 4 4 Vincitore: F. Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Vavassori 15-0 30-0 ace 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A df 40-40 df A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 2-2 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Vavassori 15-0 30-0 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 4-2 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Vavassori 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-3 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-1 → 2-2 A. Vavassori 15-0 15-15 30-15 30-30 ace 2-0 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Vavassori 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

14 ACES 123 DOUBLE FAULTS 576/118 (64%) FIRST SERVE % IN 70/115 (61%)64/76 (84%) WIN % ON 1ST SERVE 55/70 (79%)23/42 (55%) WIN % ON 2ND SERVE 20/45 (44%)18/24 (75%) NET POINTS WON 12/20 (60%)4/6 (67%) BREAK POINTS WON 2/5 (40%)40/115 (35%) RECEIVING POINTS WON 31/118 (26%)37 WINNERS 4123 UNFORCED ERRORS 37127 TOTAL POINTS WON 1061233.9 m DISTANCE COVERED 1339.9 m5.3 m DISTANCE COVERED/PT. 5.8 mF. Tiafoevs A. Vavassori