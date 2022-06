Giochi del Mediterraneo: Pellicano o El Sayed sulla strada di Brancaccio, Zantedeschi nello spot della n.2 del seeding

Nel pomeriggio si sono tenuti i sorteggi dei tabelloni di singolare femminile dei Giochi del Mediterraneo 2022, in programma da lunedì 27 giugno sui campi in terra battuta outdoor del Club de Tennis Habib Khelil di Orano (Algeria). Ai nastri di partenza, per i colori italiani, le due giocatrici classe 2000 Nuria Brancaccio e Aurora Zantedeschi.

Brancaccio, attuale n.442 del ranking WTA in singolare, ha ricevuto un bye al primo turno e affronterà nel suo match d’esordio la vincente dell’incontro tra la maltese Pellicano, n.950 WTA, e l’egiziana El Sayed, senza classifica mondiale. E’ stata esentata dalla disputa della prima sfida anche Zantedeschi, n.567 WTA, che aprirà le danze contro chi la spunterà tra la marocchina El Aouni, n.1303 WTA, e la maltese Curmi, n.795 WTA: sulla sua strada c’è la numero due del seeding, la spagnola Maristany Zuleta.

LO SPOT DI NURIA BRANCACCIO

Nuria BRANCACCIO – BYE

Helene PELLICANO – Aya EL SAYED

Gresi BAJRI – BYE

BYE – Zeynep SONMEZ

LO SPOT DI AURORA ZANTEDESCHI

Aurora ZANTEDESCHI – BYE

Aya EL AOUNI – Francesca CURMI

Amira BENAISSA – Maria Ines FONTE

BYE – Guiomar MARISTANY ZULETA