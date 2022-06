Wimbledon: Borna Coric dà forfait. Entra Kozlov

Stefan Kozlov sarà il giocatore che entrerà nel main draw di Wimbledon in seguito al ritiro all’ultimo minuto di Borna Coric per problemi fisici.

Pur avendo perso al quinto set nel turno di qualificazione contro Dennis Novak, l’americano è entrato come lucky loser. Al primo turno affronterà Diego Schwartzman, un tennista contro cui non ha mai giocato in carriera.