Wimbledon: Vavassori in doppio con Cacic, Musetti con Gaston. Al femminile coppia Paolini/Trevisan, Bronzetti con Lohoff

Saranno cinque i giocatori italiani ai nastri di partenza in doppio nel torneo di Wimbledon.

A livello maschile, lo specialista Andrea Vavassori (qualificatosi in singolare) giocherà al fianco di Nikola Cacic: la coppia italo-serba affronterà all’esordio gli argentini Baez e Delbonis. Al via anche Lorenzo Musetti che, insieme al francese Hugo Gaston, troverà al primo turno il britannico Glasspool e il finlandese Heliovaara, accreditati della quindicesima testa di serie.

A livello femminile, buon sorteggio per la coppia tutta italiana composta da Jasmine Paolini e Martina Trevisan: le due azzurre affronteranno le wild card locali Bains e Lumsden. Lucia Bronzetti, invece, scenderà in campo al fianco della tedesca Julia Lohoff e al primo ostacolo incontrerà le cinesi Xu e Yang, none teste di serie.

GLI ITALIANI NEL DOPPIO MASCHILE

BAEZ (ARG)/DELBONIS (ARG) vs CACIC (SRB)/VAVASSORI (ITA)

GLASSPOOL (15,GBR)/HELIOVAARA (15,FIN) vs GASTON (FRA)/MUSETTI (ITA)

LE ITALIANE NEL DOPPIO FEMMINILE

XU (9,CHN)/YANG (9,CHN) vs BRONZETTI (ITA)/LOHOFF (GER)

PAOLINI (ITA)/TREVISAN (ITA) vs BAINS (WC,GBR)/LUMSDEN (WC,GBR)