Giochi del Mediterraneo: l’entry list completa del singolare maschile. Arnaldi e Passaro principali favoriti per la medaglia d’oro

Avranno inizio nella giornata di lunedì 27 giugno i Giochi del Mediterraneo 2022, in programma ad Orano (Algeria). A rappresentare l’ItalTennis, a livello maschile, saranno i classe 2001 Matteo Arnaldi e Francesco Passaro, unici giocatori in Top-300 ai nastri di partenza e dunque tra i principali favoriti per la conquista dell’ambita medaglia d’oro. Parteciperanno al torneo, tra gli altri, lo spagnolo Lopez Montagud, il marocchino Benchetrit e il monegasco Catarina.

In singolare sarà rappresentata anche la bandiera di San Marino grazie alla presenza di Marco De Rossi.

ENTRY LIST SINGOLARE MASCHILE

226. Matteo ARNALDI (ITA)

254. Francesco PASSARO (ITA)

441. Carlos LOPEZ MONTAGUD (ESP)

454. Elliot BENCHETRIT (MAR)

479. Lucas CATARINA (MON)

482. Alvaro LOPEZ SAN MARTIN (ESP)

490. Yanki EREL (TUR)

660. Petros CHRYSOCHOS (CYP)

884. Adam MOUNDIR (MAR)

958. Mohamed Aziz OUAKAA (TUN)

1055. Wissam ABDERRAHMAN (TUN)

1071. Menelaos EFSTATHIOU (CYP)

1178. Marco DE ROSSI (SMR)

1183. Aristotelis THANOS (GRE)

1333. Berk ILKEL (TUR)

1360. Alexandros SKORILAS (GRE)

1441. Sebastian DOMINKO (SLO)

NR. Youcef RIHANE (ALG)

NR. Maj PREMZL (SLO)

NR. Rayan Dylan GHEDJEMIS (ALG)

NR. Miguel PEREIRA (POR)

NR. Vullnet TASHI (KOS)

NR. Martin MUEDINI (ALB)

NR. Karim MOSTAFA (EGY)

NR. Liam DELICATA (MLT)

NR. Amr MOHAMED (EGY)

NR. Matthew ASCIAK (MLT)

NR. Fabio COSTA COELHO (POR)