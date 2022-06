Challenger Troyes: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Cinque azzurri tra Md e Quali

Challenger Troyes – Tabellone Principale – terra

(1) Serdarusic, Nino vs (PR) De Loore, Joris

Qualifier vs Hassan, Benjamin

(WC) Fils, Arthur vs Casanova, Hernan

Qualifier vs (6) Nikles, Johan

(4) Skatov, Timofey vs (WC) Hernandez Aguila, Abel

Qualifier vs Sanchez Izquierdo, Nikolas

Brancaccio, Raul vs (Alt) Lamasine, Tristan

(Alt) Boscardin Dias, Pedro vs (8) Michalski, Daniel

(5) Karlovskiy, Evgeny vs (WC) Van Assche, Luca

Roca Batalla, Oriol vs Hemery, Calvin

Janvier, Maxime vs Torres, Juan Bautista

Giustino, Lorenzo vs (3) Olivieri, Genaro Alberto

(7) Geerts, Michael vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Fanselow, Sebastian vs Jianu, Filip Cristian

Zuk, Kacper vs (2) Tirante, Thiago Agustin

Challenger Troyes – Tabellone Qualificazione – terra

(1) Andreev, Adrian vs Bye

(PR) Cervantes, Inigo vs (12) Peliwo, Filip

(2) Tabur, Clement vs (Alt) Arribage, Theo

(WC) Fassbender, Boris vs (11) Fonio, Giovanni

(3) De Schepper, Kenny vs Reymond, Arthur

(WC) Deschamps, Thomas vs (10/Alt) Paul, Jakub

(4) Gimeno Valero, Carlos vs Jecan, Alexandru

(WC) Soares, Hugo vs (9) Chepelev, Andrey

(5) Martineau, Matteo vs (Alt) Sanchez, Luca

(WC) Raynel, Amaury vs (7) Mayot, Harold

(6) Maestrelli, Francesco vs Danilov, Savriyan

(PR) Donati, Matteo vs (8) Gutierrez, Oscar Jose

Court Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Amaury Raynel vs [7] Harold Mayot

2. [WC] Hugo Soares vs [9] Andrey Chepelev

3. [2] Clement Tabur vs [Alt] Theo Arribage

4. [3] Kenny De Schepper vs Arthur Reymond

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Francesco Maestrelli vs Savriyan Danilov

2. [5] Matteo Martineau vs [Alt] Luca Sanchez

3. [WC] Boris Fassbender vs [11] Giovanni Fonio

4. [WC] Thomas Deschamps vs [10/Alt] Jakub Paul

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [PR] Matteo Donati vs [8] Oscar Jose Gutierrez

2. [4] Carlos Gimeno Valero vs Alexandru Jecan

3. [PR] Inigo Cervantes vs [12] Filip Peliwo