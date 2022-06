Challenger Malaga: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Roberto Marcora per i colori italiani

Challenger Malaga – Hard – Tabellone Principale

(1) O’Connell, Christopher vs Nava, Emilio

(WC) Tomic, Bernard vs Masur, Daniel

Kuznetsov, Andrey vs Qualifier

Qualifier vs (7) Mmoh, Michael

(4) Lestienne, Constant vs Donskoy, Evgeny

Qualifier vs Jung, Jason

(PR) Marcora, Roberto vs Lacko, Lukas

Marchenko, Illya vs (8) Wu, Tung-Lin

(5) Gomez, Emilio vs Uchiyama, Yasutaka

Popko, Dmitry vs (Alt) Uchida, Kaichi

Qualifier vs Escoffier, Antoine

(Alt) Alvarez Varona, Nicolas vs (3) Escobedo, Ernesto

(6) Celikbilek, Altug vs Moriya, Hiroki

Ferreira Silva, Frederico vs Qualifier

(WC) Merida, Daniel vs Qualifier

(WC) Barroso Campos, Alberto vs (2) Pospisil, Vasek





Challenger Malaga – Hard – Tabellone Qualificazione

(1) Decamps, Gabriel vs Bye

(Alt) Marrero, David vs (11) Haerteis, Johannes

(2) Diez, Steven vs Bye

(Alt) Mulye, Dhruva vs (8) Jasika, Omar

(3) Gakhov, Ivan vs (WC) Frances Tessari, Enzo

(WC) Perez Contri, Sergi vs (7) Gengel, Marek

(4/Alt) Istomin, Denis vs (WC) Turriziani Alvarez, Alejandro

Kwiatkowski, Thai-Son vs (10) McCabe, James

(5) Kachmazov, Alibek vs (WC) Soriano Barrera, Adria

Zeballos, Federico vs (12) Hernandez, Alex

(6) Sanchez Jover, Carlos vs Carr, Simon

(Alt) Margaroli, Luca vs (9) Cukierman, Daniel

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] David Marrero vs [11] Johannes Haerteis

2. [Alt] Dhruva Mulye vs [8] Omar Jasika

3. [6] Carlos Sanchez Jover vs Simon Carr (non prima ore: 13:00)

4. [4/Alt] Denis Istomin vs [WC] Alejandro Turriziani Alvarez

Court 1 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [5] Alibek Kachmazov vs [WC] Adria Soriano Barrera

2. [WC] Sergi Perez Contri vs [7] Marek Gengel

3. [Alt] Luca Margaroli vs [9] Daniel Cukierman (non prima ore: 13:00)

4. Thai-Son Kwiatkowski vs [10] James McCabe

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Federico Zeballos vs [12] Alex Hernandez

2. [3] Ivan Gakhov vs [WC] Enzo Frances Tessari