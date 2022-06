A Milano sarà ancora Italia-Argentina (con il programma di domani)

Nel 2021 fu Gian Marco Moroni, stavolta sarà Francesco Passaro a sfidare Federico Coria, favorito dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS. Il perugino conferma l’ottimo momento, sfibrando Marozsan dopo appena un set. Coria arriva in finale con appena dieci game persi. “I miei progressi sono merito di coach Schneider: ha svegliato qualcosa che era nascosto in qualche angolo della mia mente”.

Come dodici mesi fa, l’atto finale dell’ASPRIA Tennis Cup – Trofeo BCS (45.730€, terra battuta) vedrà di fronte un italiano e un argentino. Se l’anno scorso fu Gian Marco Moroni a fermare la corsa di Federico Coria, stavolta ci proverà il 21enne Francesco Passaro. “In questo periodo mi sta riuscendo un po’ tutto” ha detto il perugino durante la settimana milanese, confermandolo nella seconda semifinale. Una vittoria per 7-5 6-1 ha interrotto la corsa di Fabian Marozsan, proveniente dalle qualificazioni. L’ungherese ha giocato un buon primo set, in cui ha provato a stimolare Passaro dal lato sinistro, laddove è meno sicuro. Ma l’azzurro sbaglia poco e riesce e giocare soprattutto con il dritto, colpo che in grado di giocare a occhi chiusi. Passaro teneva un complicato turno di battuta nel secondo game della partita (20 punti e tre palle break annullate), poi scappava via nel gioco successivo. Resisteva fino al 5-3, poi veniva ripreso al momento di servire per il set (nonostante un setpoint nel decimo game). La partita si decideva negli ultimi due game del primo set: entrambi andavano ai vantaggi, entrambi andavano all’italiano, che le prossima settimana parteciperà ai Giochi del Mediterraneo, in Algeria.

TOP-200 NEL MIRINO

Quando Marozsan incassava il break all’undicesimo game scaraventava una pallina verso la palazzina dell’ASPRIA Harbour Club. Era il segnale di resa. Nel secondo set, infatti, sparacchiava una palla dopo l’altra e si arrendeva in appena 29 minuti, regalando a Passaro la terza finale negli ultimi due mesi. A San Remo si era arreso a Holger Rune, a Forlì a Lorenzo Musetti. In entrambi i casi ha dato battaglia, aggiudicandosi un set. Contro Coria partirà sfavorito, ma ha già dimostrato di poter battere un giocatore di questo livello. A Forlì, per esempio, ha vinto una grande partita contro Jaume Munar. Sarà la base da cui partire per cercare di regalare all’Italia il quinto successo all’ASPRIA Tennis Cup dopo quelli di Alessio Di Mauro (2009), Filippo Volandri (2013), Marco Cecchinato (2016) e Gian Marco Moroni (2021). Già certo di salire al numero 218 ATP, in caso di vittoria, Passaro entrerà tra i top-200 ATP. Soltanto qualche settimana fa sembrava un traguardo inimmaginabile.

FEDERICO CORIA: “GRAZIE GRINGO”

Dalle sue parti si usa la parola “contundente” per definire la bontà di una prestazione. E non c’è dubbio che la settimana di Federico Coria sia straordinaria. “È sicuramente la prima volta che arrivo in finale perdendo dieci game in tutto il torneo – racconta – la verità è che sto giocando un tennis solido, spero di proseguire su questo cammino e che domani sia uguale, in modo da ottenere il titolo che mi è sfuggito l’anno scorso”. Battendo 6-4 6-1 il rampante Alexander Shevchenko, allievo di Gunther Bresnik, l’argentino ha raggiunto la seconda la finale all’ASPRIA Harbour Club, e anche stavolta se la vedrà con un giocatore italiano. Per lui sarà la partita numero 801 nel circuito professionistico dopo aver fatto cifra tonda in una partita dominata nel secondo set dopo un primo “a fisarmonica”: 2-0 Coria, 2-2, 4-2, 4-4 e poi 6-4 per l’argentino. Il forcing vigoroso ma disordinato di Shevchenko si è scontrato con l’impressionante fase difensiva di Coria, che magari non sarà forte come il fratello maggiore Guillermo, ma è davvero complicato da sfondare. “800 partite? Non conoscevo questo dato… sono davvero molte!” ha detto Coria, che a Milano è accompagnato da Andres Schneiter, detto El Gringo, ex buon doppista che è considerato un coach di prima fascia in virtù dei grandi risultati ottenuti con Mariano Puerta (finale al Roland Garros) e Cristian Garin (portato tra i top-20). “Ha fatto in modo che avessi fiducia in me – dice Coria – ha svegliato qualcosa che era nascosto in qualche angolo della mia mente, prima non avevo fiducia nel mio tennis. Mi ha fatto scoprire il mio lato competitivo e adesso credo di essere un giocatore difficile da battere, molto fisico, che costringe l’avversario a giocare sempre una palla in più. Buona parte della mia crescita è dovuta a lui”. In effetti è ormai stabile tra i top-100, ha giocato una finale ATP (Bastad 2021), due semifinali e cinque quarti.

L’AMATA TERRA BATTUTA

Niente a che vedere con i tanti anni trascorsi nel circuito ITF, a caccia di un salto di qualità che non arrivava mai. Per questo ha giocato il 95% (754) delle sue partite sulla terra battuta. “Prima di essere un giocatore da Challenger preferivo la terra battuta, per un argentino è normale perchè da noi non ci sono campi in cemento. Ma se continuo a migliorare in classifica giocherò di più sul cemento, sia negli Stati Uniti che in Australia”. A quel punto interviene proprio Schneiter, seduto accanto al suo allievo durante la chiacchierata. “La statistica fa impressione, ma è così perché lui ha impiegato molto a diventare top-100. Se ci arrivi a 20-21 anni come ha fatto Sebastian Baez è molto diverso. Se sali in classifica, è il circuito a portarti a giocare molto sul cemento” Bene, ma l’idea di coach Schneiter è di farlo giocare di più sul duro? “Sicuro. Noi vogliamo assolutamente migliorare sul cemento, ma ogni tanto bisogna tenere conto delle situazioni: per esempio, in queste settimane abbiamo saltato l’erba perché l’anno scorso aveva raccolto molti punti in questo periodo, quindi era un discorso di classifica. Però l’idea è farlo crescere sul cemento”. La domanda sulle superfici era anche in chiave Coppa Davis, visto che l’Argentina è inserita nel girone dell’Italia alle Davis Cup Finals. Dal 13 al 18 settembre, l’albiceleste sfiderà anche gli azzurri sul cemento indoor di Bologna. “Per essere convocato dovrò fare buone cose sul cemento americano per complicare la vita al capitano, che è anche mio fratello – riprende la parola Coria – in questo momento ci sono giocatori che stanno facendo meglio di me come Schwartzman, Baez e Cerundolo. Per entrare in squadra devo giocare bene, altrimenti darò il massimo sostegno da fuori”.

NIENTE PIÙ FANTASMI

Avendo citato il fratello, è inevitabile ricordare le difficoltà di inizio carriera, quando Federico era travolto dal paragone con Guillermo, numero 3 ATP e finalista al Roland Garros. Per lui, il paragone era quasi una tragedia. “Mio fratello rappresenta molto nella mia vita, ed è vero che ero nervoso sul campo da tennis per il solo fatto di essere suo fratello. Mi succedeva da piccolo, quando muovevo i primi passi nel professionismo e non volevo tutta quell’attenzione. Oggi ho 30 anni e sto facendo il mio cammino, mi sono lasciato tutto alle spalle e non mi dà più alcun fastidio”. La sensazione è che tanta gavetta abbia rafforzato corpo e spirito di Coria, e che il meglio della sua carriera debba ancora venire. Quando gli abbiamo chiesto quanto tennis gli resta davanti, ha risposto con decisione: “Toccando ferro, fisicamente sono integro e mi sento molto giovane. In fondo sono entrato tra i top-100 a 28 anni e ho molta fame. Mi sento come se ne avessi 25, quindi credo di avere almeno altri 5-6 anni di carriera”. Quanto ai sogni, non dimentica le origini e i tanti anni nelle retrovie, dunque vola basso: “Mi piacerebbe entrare tra i top-50”. Soltanto quello? “Beh, sarebbe spettacolare arrivare nella seconda settimana del Roland Garros, poi sarebbe incredibile vincere un torneo ATP: in fondo ho già giocato una finale e due semifinali, prima o poi arriverà il momento. Adesso voglio vincere a Milano e presentarmi al massimo nei tre tornei estivi sulla terra: Bastad, Amburgo e Kitzbuhel”. Wimbledon non lo menziona neanche, anche se lunedì esordirà contro Jiri Vesely. Ma verrà il tempo anche per quello. Archiviato il torneo di doppio con la vittoria del duo italo-brasiliano Darderi-Romboli (è il loro secondo titolo consecutivo dopo quello ottenuto a Parma), l’atto finale del torneo milanese si terrà domenica alle 16.30. L’ingresso costerà 18 euro (biglietti disponibili su Ticketone, ma saranno acquistabili anche all’ingresso), mentre il tagliando ridotto per i ragazzi dagli 8 ai 15 anni scende a 8. La visibilità sarà massima, poiché l’incontro sarà trasmesso in diretta su SuperTennis TV, canale numero 64 del DTT e 212 di Sky.

ASPRIA TENNIS CUP – TROFEO BCS (45.730€, terra battuta)

Semifinali Singolare

Federico Coria (ARG) b. Alexander Shevchenko (RUS) 6-4 6-1

Francesco Passaro (ITA) b. Fabian Marozsan (UNG) 7-5 6-1

Finale Doppio

Darderi / Romboli (ITA-BRA) b. Hidalgo / Rodriguez (ECU-COL) 6-4 2-6 10-5

Center Court – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 4:30 pm)

1. [1] Federico Coria vs [8/Alt] Francesco Passaro