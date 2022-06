Rafael Nadal sconfitto nell’esibizione Giorgio Armani Tennis Classic,

Rafael Nadal arriva a Wimbledon con una vittoria e una sconfitta nei suoi test match per prepararsi al terzo Grande Slam della stagione. Il numero quattro del mondo aveva battuto Stan Wawrinka, ma oggi è stato superato da Felix Auger-Aliassime al Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo di esibizione che si gioca a Hurlingham.

Il giovane canadese, nono nel ranking ATP, ha vinto per 7-6(6), 4-6, 10-3 dopo due ore, senza avere nemmeno una palla break nei primi due set. In effetti, nessuno ha avuto palle break nel primo set, con Auger-Aliassime più efficace nel tie-break. Nel secondo set, Rafa ha alzato il livello, ha fatto il break e non ha concesso alcuna possibilità di forzare un tie-break.

Quando è stato il momento di decidere il vincitore del duello, Auger-Aliassime ha dato il massimo e non si è guardato indietro, ripulendo l’immagine che aveva lasciato nella pesante sconfitta contro Novak Djokovic. Ora entrambi si concentreranno sui rispettivi debutti a Wimbledon.