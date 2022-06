La favola di Andrea Vavassori, qualificato per il tabellone principale di Wimbledon: sarà il suo 1° main draw in un Major

Settimana da incorniciare per Andrea Vavassori, tennista torinese classe 1995, attuale numero 255 delle classifiche ATP in singolare (best ranking al n.233 raggiunto nell’aprile scorso). L’azzurro, tra i più forti doppisti italiani in circolazione (è n.77 del mondo nella specialità e vanta ben ventiquattro titoli in carriera tra ATP, Challenger e Futures), è arrivato in Gran Bretagna ad inizio mese per disputare due Challenger sull’erba (superficie sulla quale non aveva mai giocato prima), a Nottingham e Ilkley, con l’obiettivo di mettere partite sulle gambe ed apprestarsi ad affrontare con maggior serenità la “prima volta” in un torneo così prestigioso come Wimbledon.

In entrambi i tornei, però, sono arrivati due ko all’esordio nelle qualificazioni: a Nottingham, Vavassori ha ceduto per 6-3 7-5 al padrone di casa Whitehouse mentre a Ilkley si è arreso al croato Gojo con lo score di 6-3 6-1. A questo punto, dunque, lo spostamento sull’erba di Roehampton per le ‘quali’ del terzo Slam stagionale. “Wave“, il cui gioco fatto di numerosi serve&volley si adatta alla perfezione ad una superficie come l’erba, ha battuto in rimonta lo statunitense Klahn al primo turno, per poi imporsi in due parziali sul brasiliano Menezes all’ostacolo successivo. Nel match clou, come da tradizione disputato al meglio dei cinque set, il giocatore piemontese ha vinto una grandissima battaglia con il n.120 ATP Kolar per 6-7(5) 7-6(4) 6-1 7-6(5), garantendosi così un pass per il tabellone principale.

A Wimbledon, dunque, Vavassori non solo si è “sbloccato” a livello professionistico sull’erba, ma ha vinto ben tre partite consecutive riuscendo a superare le qualificazioni in uno dei tornei più importanti del mondo. In attesa del sorteggio, previsto per la giornata di domani, Vavassori (che giocherà anche in doppio col serbo Cacic) potrà brindare essendo stato l’unico giocatore italiano in grado di approdare nel main draw.