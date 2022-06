Wimbledon – Qualificazioni: Il programma di Giovedì 23 Giugno 2022

Court 1 – Ore: 12:00am

D. Kuzmanov vs E. Couacaud

L. Chirico vs K. Von Deichmann

Court 2 – Ore: 12:00am

D. Ajdukovic vs A. Ritschard

K. Zavatska vs J. Fett

Court 3 – Ore: 12:00am

C. Harrison vs D. Masur

J. Ponchet vs J. Fourlis

Court 4 – Ore: 12:00am

R. Hijikata vs N. Kuhn

L. Pattinama Kerkhove vs C. McHale

Court 6 – Ore: 13:00pm

J. Kubler vs E. Ymer

M. Inglis vs N. Stevanovic

Court 7 – Ore: 12:00am

N. Borges vs M. Purcell

P. Hon vs Z. Hives

Court 8 – Ore: 12:00am

M. Marterer vs N. Moreno De Alboran

K. Kawa vs L. Jeanjean

Court 9 – Ore: 12:00am

R. Albot vs S. Ofner

F. Ferro vs E. Bektas

Court 10 – Ore: 12:00am

Z. Piros vs M. Kukushkin

Y. Yuan vs C. Harrison

Court 11 – Ore: 12:00am

B. Zapata Miralles vs S. Caruso

C. Vandeweghe vs M. Chwalinska

Court 12 – Ore: 12:00am

L. Klein vs A. Seppi

M. Bjorklund vs M. Carle

Court 13 – Ore: 12:00am

S. Kozlov vs D. Novak

M. Hontama vs L. Sun

Court 14 – Ore: 12:00am

M. Huesler vs J. Jung

D. Lao vs N. Schunk

Court 15 – Ore: 12:00am

L. Rosol vs R. Olivo

A. Sharma vs V. Jimenez Kasintseva

Court 16 – Ore: 12:00am

Z. Kolar vs A. Vavassori

T. Babos vs F. Contreras Gomez

Court 18 – Ore: 12:00am

J. Sock vs H. Grenier

Y. Wickmayer vs S. Jang