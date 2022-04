Challenger Barletta: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 18 azzurri tra Md e Qualificazioni

Challenger Barletta – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Simon, Gilles vs Copil, Marius

(WC) Nardi, Luca vs Muller, Alexandre

Qualifier vs Zeppieri, Giulio

Blancaneaux, Geoffrey vs (8) Zuk, Kacper

(4) Rodionov, Jurij vs Bonadio, Riccardo

(Alt) Shevchenko, Alexander vs Svrcina, Dalibor

Qualifier vs Arnaboldi, Andrea

(WC) Passaro, Francesco vs (5) Agamenone, Franco

(7) Lestienne, Constant vs (Alt) Sels, Jelle

Barrere, Gregoire vs Fatic, Nerman

Qualifier vs Pellegrino, Andrea

Qualifier vs (3) Kolar, Zdenek

(6) Couacaud, Enzo vs Giustino, Lorenzo

(Alt) Karlovskiy, Evgeny vs Qualifier

Rosol, Lukas vs (WC) Ovcharenko, Oleksandr

Qualifier vs (2) Borges, Nuno

(1) Darderi, Lucianovs (Alt) Jebens, Hendrik(Alt) Napolitano, Stefanovs (10) Lavagno, Edoardo

(2) Domingues, Joao vs Bobrov, Bogdan

(WC) Lapalombella, Savino vs (12) Droguet, Titouan

(3) Vatutin, Alexey vs (Alt) Walkow, Szymon

(WC) Contento, Davide vs (9) Gerch, Lucas

(4) Forti, Francesco vs (WC) Carbone, Lorenzo

(Alt) Ricca, Giorgio vs (7) Tiurnev, Evgenii

(5) Arnaldi, Matteo vs Cias, Pawel

(Alt) Reboul, Fabien vs (8) Rosenkranz, Mats

(6) Zekic, Miljan vs (Alt) Doumbia, Sadio

(WC) Tresca, Giuseppe vs (11) Lazarov, Alexandar

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Giuseppe Tresca vs [11] Alexandar Lazarov

2. [WC] Savino Lapalombella vs [12] Titouan Droguet

3. [Alt] Stefano Napolitano vs [10] Edoardo Lavagno

4. [Alt] Giorgio Ricca vs [7] Evgenii Tiurnev

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Miljan Zekic vs [Alt] Sadio Doumbia

2. [5] Matteo Arnaldi vs Pawel Cias

3. [WC] Davide Contento vs [9] Lucas Gerch

4. [4] Francesco Forti vs [WC] Lorenzo Carbone

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Fabien Reboul vs [8] Mats Rosenkranz

2. [2] Joao Domingues vs Bogdan Bobrov

3. [1] Luciano Darderi vs [Alt] Hendrik Jebens

4. [3] Alexey Vatutin vs [Alt] Szymon Walkow