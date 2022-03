Masters 1000 Indian Wells: Matteo Berrettini al terzo turno. Sconfitto Rune in tre set

Matteo Berrettini approda al terzo turno nel torneo Masters 1000 di Indian Wells.

L’azzurro ha sconfitto al secondo ostacolo, dopo il bye dell’esordio, il danese Holger Rune proveniente dalle qualificazioni con il risultato di 63 46 64 dopo 2 ore e 03 minuti di partita.

Al terzo turno Matteo Berrettini sfiderà Lloyd Harris classe 1997 e n.32 ATP.

Nel primo set Matteo si portava avanti per 4 a 1 grazie al break nel quarto gioco.

Sul 4 a 2 però l’azzurro cedeva malamente il turno di battuta ma nel game successivo metteva a segno l’immediato break portandosi sul 5 a 3.

Sul 5 a 3 Berrettini, dal 15-40 e dopo aver commesso anche un doppio fallo riusciva ad annullare le due palle break e al secondo set point utile, forzando una seconda esterna in kick, portava a casa la frazione per 6 a 3.

Nel secondo set l’azzurro dopo aver mancato una palla break sul 2 pari cedeva la battuta nel decimo game, sul 4 a 5, quando Rune era molto aggressivo nel game e riusciva a brekkare Matteo a 30 portando a casa in questo modo il break e anche la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set l’azzurro sull’1 pari piazzava il break decisivo (a 30 dal 30-15) con un bel passante vincente lungolinea di diritto di Matteo sul break point.

Sul 5 a 3 Berrettini, dal 15-40, riusciva anche con il servizio ad annullare le due palle break e al primo match point utile, dopo aver messo a segno due ace nel game, chiudeva la partita per 6 a 4.

ATP Indian Wells Matteo Berrettini [6] Matteo Berrettini [6] 6 4 6 Holger Rune Holger Rune 3 6 4 Vincitore: Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 H. Rune 30-0 ace 40-0 40-15 4-2 → 4-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-2 → 4-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 H. Rune 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace ace 1-2 → 2-2 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 H. Rune 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 H. Rune 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

13 ACES 53 DOUBLE FAULTS 460/93 (65%) FIRST SERVE 52/77 (68%)43/60 (72%) 1ST SERVE POINTS WON 38/52 (73%)17/33 (52%) 2ND SERVE POINTS WON 14/25 (56%)6/8 (75%) BREAK POINTS SAVED 5/8 (63%)15 SERVICE GAMES PLAYED 1414/52 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/60 (28%)11/25 (44%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 16/33 (48%)3/8 (38%) BREAK POINTS CONVERTED 2/8 (25%)14 RETURN GAMES PLAYED 1511/19 (58%) NET POINTS WON 17/23 (74%)29 WINNERS 2619 UNFORCED ERRORS 2360/93 (65%) SERVICE POINTS WON 52/77 (68%)25/77 (32%) RETURN POINTS WON 33/93 (35%)85/170 (50%) TOTAL POINTS WON 85/170 (50%)226 km/h MAX SPEED 216 km/h200 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 196 km/h161km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 168 km/h