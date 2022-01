Australian Open: Il programma completo di Sabato 22 Gennaio 2022

Rod Laver Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

C. Tauson vs (27) D. Collins

K. Kanepi vs (WC) M. Inglis

B. Paire vs (4) S. Tsitsipas (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Rod Laver Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

P. Andujar vs (32) A. de Minaur

S. Cirstea vs (10) A. Pavlyuchenkova

Margaret Court Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(29) T. Zidansek vs A. Cornet

(31) M. Vondrousova vs (2) A. Sabalenka

B. van de Zandschulp vs (2) D. Medvedev (Ora italiana: 04:00 (locale: 14:00))

Margaret Court Arena – Ora italiana: 09:00 (locale: 19:00)

(7) I. Swiatek vs (25) D. Kasatkina

(5) A. Rublev vs (27) M. Cilic

John Cain Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(14) S. Halep vs D. Kovinic (Ora italiana: 02:30 (locale: 12:30))

(1) B. Krejcikova / (1) K. Siniakova vs M. Adamczak / X. Han

(24) D. Evans vs (9) F. Auger-Aliassime (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

Kia Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

R. Carballes Baena / H. Gaston vs (6) T. Puetz / (6) M. Venus

(19) E. Mertens vs S. Zhang (Ora italiana: 03:00 (locale: 13:00))

(15) R. Bautista Agut vs (20) T. Fritz

(Q) T. Daniel vs (11) J. Sinner (Ora italiana: 07:00 (locale: 17:00))

1573 Arena – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

S. Bolelli / F. Fognini vs (9) I. Dodig / (9) M. Melo

M. Ebden / M. Purcell vs (4) J. Cabal / (4) R. Farah

D. Collins / D. Krawczyk vs (13) A. Muhammad / (13) J. Pegula

A. Klepac / J. Vliegen vs (2) S. Zhang / (2) J. Peers

(WC) S. Stosur / (WC) M. Ebden vs A. Muhammad / F. Martin

Court 3 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

P. Martic / S. Rogers vs (11) L. Kichenok / (11) J. Ostapenko

J. Paolini / H. Watson vs M. Kostyuk / D. Yastremska

(WC) C. O’Connell vs M. Cressy (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 5 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(8) O. Pieczkowski vs A. Ghibaudo

G. Pedone vs (Q) M. Mushika

(Q) D. Verbeek vs T. Nirundorn

(12) H. Vandewinkel vs M. Kupres

(Q) G. Gandolfi vs M. Donald

V. Ferrara vs E. Khayrutdinova

Court 7 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

D. Koepfer / J. Struff vs (15) A. Behar / (15) G. Escobar

(16) V. Kuzmova / (16) V. Zvonareva vs N. Hibino / A. Rosolska

K. Juvan / T. Zidansek vs J. Cristian / A. Petkovic

J. Pegula / A. Krajicek vs (A) M. Ninomiya / (A) A. Qureshi (Ora italiana: 06:00 (locale: 16:00))

Court 8 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(13) R. Klaasen / (13) B. McLachlan vs D. Inglot / K. Skupski

A. Nedovyesov / A. Qureshi vs M. Giron / S. Kwon

(8) E. Shibahara / (8) B. McLachlan vs S. Sanders / N. Skupski

(5) K. Mladenovic / (5) I. Dodig vs K. Flipkens / S. Gille

D. Jurak Schreiber / R. Bopanna vs L. Kichenok / A. Golubev

Court 12 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(Q) L. Bowden vs Y. Rahman

A. Mert vs (WC) S. Saito

G. Campana Lee vs A. Kim

C. Kuhl vs (11) L. Ciric Bagaric

(13) O. Colak vs D. Dinev

(5) C. Ngounoue vs N. Berecoechea

Court 13 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(WC) T. Gibson vs (13) L. Hovde

(16) E. Pridankina vs C. Kempenaers-Pocz

(15) B. Artnak vs (WC) H. Jones

A. Xu vs (WC) L. Fairclough

(Q) H. Lamchinniah vs L. Alvarez Valdes

Court 14 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

(3) K. Zaytseva vs (Q) Y. Li

Y. Demin vs (10) K. Ivanovski

J. Kobierski vs (4) J. Mensik

C. Fontenel vs (6) M. Laki

(Q) Q. Duong vs (11) K. Feldbausch

A. Kukasian vs (2) M. Poljicak

Court 15 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

K. Flipkens / S. Sorribes Tormo vs (6) G. Dabrowski / (6) G. Olmos

(WC) J. Fourlis / (WC) J. Kubler vs (7) N. Stojanovic / (7) M. Pavic

B. Pera / W. Koolhof vs G. Dabrowski / H. Nys

(6) G. Debru vs C. Koshis

L. Jones vs C. Van Schalkwyk

T. Valentova vs A. Candiotto

Court 16 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Todoni vs (WC) R. Gilheany

G. Bailly vs (WC) C. Camus

(WC) L. Taylor vs D. Salkova

(Q) J. Loutit vs (WC) J. Jin

A. El Aouni vs R. Stoiber

I. Balus vs (4) S. Sierra

Court 17 – Ora italiana: 01:00 (locale: 11:00)

A. Bolsova / U. Eikeri vs (10) M. Bouzkova / (10) L. Hradecka

M. Daniell / F. Nielsen vs (2) R. Ram / (2) J. Salisbury

(WC) A. Sharma / (WC) J. Smith vs L. Hradecka / G. Escobar