ATP Cup 2022: l’Australia pareggia i conti. Matteo Berrettini superato da De Minaur

L’Australia pareggia i conti contro l’Italia nella sfida valida per il “Gruppo B” della terza edizione dell’ATP Cup, che si sta disputando alla “Ken Rosewall Arena”, sede della manifestazione insieme alla “Qudos Bank Arena”, situate entrambe nell’Olympic Park.

Alex De Minaur ha superato nel secondo incontro di giornata Matteo Berrettini con il risultato di 63 76 (4) dopo 1 ora e 25 minuti di partita. Ora il doppio che deciderà la sfida.

Nel primo set Berrettini subiva il break decisivo nel quarto gioco quando cedeva a 30 il turno di battuta.

In risposta l’azzurro non era pericoloso ed il tennista aussie incassava il primo set per 6 a 3.

Nel secondo parziale Matteo sul 3 pari aveva un passaggio a vuoto e perdeva la battuta con De Minaur che si portava poi sul 5 a 3.

Proprio dal 3 a 5 Berrettini conquistava otto punti consecutivi ed otteneva anche il primo break del match ed impattava sul 5 pari dopo che l’australiano commetteva doppio fallo sulla palla break.

Si andava al tiebreak e partiva bene De Minaur che nel primo punto otteneva il minibreak dopo una bella risposta di rovescio.

L’australiano si portava poi sul 6 a 2, con doppio minibreak, prima di chiudere la partita per 7 punti a 4.

ATP ATP ATP Cup Berrettini M. Berrettini M. 3 6 de Minaur A. de Minaur A. 6 7 Vincitore: de Minaur A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 4-6* 6-6 → 6-7 de Minaur A. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Berrettini M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 de Minaur A. 0-15 0-30 0-40 4-5 → 5-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Berrettini M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Berrettini M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 de Minaur A. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Berrettini M. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 de Minaur A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Berrettini M. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Berrettini M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 de Minaur A. 15-0 30-0 30-15 40-0 0-0 → 0-1

6 ACES 21 DOUBLE FAULTS 143/63 (68%) FIRST SERVE 39/61 (64%)32/43 (74%) 1ST SERVE POINTS WON 30/39 (77%)10/20 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 16/22 (73%)1/3 (33%) BREAK POINTS SAVED 0/1 (0%)10 SERVICE GAMES PLAYED 119/39 (23%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 11/43 (26%)6/22 (27%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/20 (50%)1/1 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 2/3 (67%)11 RETURN GAMES PLAYED 109/14 (64%) NET POINTS WON 12/15 (80%)16 WINNERS 142 UNFORCED ERRORS 142/63 (67%) SERVICE POINTS WON 46/61 (75%)15/61 (25%) RETURN POINTS WON 21/63 (33%)57/124 (46%) TOTAL POINTS WON 67/124 (54%)224 km/h MAX SPEED 202 km/h213 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 191 km/h176 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 152 km/h