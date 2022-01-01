Challenger Traralgon: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana
TRARALGON , Australia (H) /80 – Tabellone Principale – Parte Alta
(1/WC) Simon, Gilles vs Bye
Van Rijthoven, Tim vs Kamke, Tobias
Sachko, Vitaliy vs Tirante, Thiago Agustin
Bye vs (15) Blancaneaux, Geoffrey
(12) De Jong, Jesper vs Bye
Stricker, Dominic vs Qualifier
Qualifier vs Soeda, Go
Bye vs (7) Wolf, J.J.
(4) Machac, Tomas vs Bye
Grills, Jacob vs Mayot, Harold
Santillan, Akira vs Rosol, Lukas
Bye vs (16) Ficovich, Juan Pablo
(9) Huesler, Marc-Andrea vs Bye
Sweeny, Dane vs Ferreira Silva, Frederico
Watanuki, Yosuke vs (WC) Jin, Jeremy
Bye vs (8) Kukushkin, Mikhail
TRARALGON , Australia (H) /80 -Tabellone Principale – Parte Bassa
(6) Krueger, Mitchell vs Bye
Peniston, Ryan vs Skatov, Timofey
Cachin, Pedro vs (WC) Charlton, Joshua
Bye vs (11) Coppejans, Kimmer
(14) Haase, Robin vs Bye
Serdarusic, Nino vs Qualifier
(WC) Sekulic, Philip vs Kuhn, Nicola
Bye vs (3) Kolar, Zdenek
(5) Fratangelo, Bjorn vs Bye
Qualifier vs (WC) Ellis, Blake
Bourchier, Harry vs (Alt) Walkin, Brandon
Bye vs (10) Horansky, Filip
(13) Marterer, Maximilian vs Bye
Guinard, Manuel vs Schoolkate, Tristan
Ignatik, Uladzimir vs Moriya, Hiroki
Bye vs (2) Lehecka, Jiri
TRARALGON , Australia (H) /80 -Tabellone Qualificazione
(1) Gulbis, Ernests vs (7/WC) Jones, Hayden
(2) Puttergill, Calum vs (5/Alt) Hough, David
(3) Statham, Rubin vs (8/WC) Viiala, Zachary
(4/Alt) Sharan, Divij vs (6/WC) Fitzgerald, Patrick
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