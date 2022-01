Challenger Traralgon: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

TRARALGON , Australia (H) /80 – Tabellone Principale – Parte Alta

(1/WC) Simon, Gilles vs Bye

Van Rijthoven, Tim vs Kamke, Tobias

Sachko, Vitaliy vs Tirante, Thiago Agustin

Bye vs (15) Blancaneaux, Geoffrey

(12) De Jong, Jesper vs Bye

Stricker, Dominic vs Qualifier

Qualifier vs Soeda, Go

Bye vs (7) Wolf, J.J.

(4) Machac, Tomas vs Bye

Grills, Jacob vs Mayot, Harold

Santillan, Akira vs Rosol, Lukas

Bye vs (16) Ficovich, Juan Pablo

(9) Huesler, Marc-Andrea vs Bye

Sweeny, Dane vs Ferreira Silva, Frederico

Watanuki, Yosuke vs (WC) Jin, Jeremy

Bye vs (8) Kukushkin, Mikhail

(6) Krueger, Mitchellvs ByePeniston, Ryanvs Skatov, TimofeyCachin, Pedrovs (WC) Charlton, JoshuaBye vs (11) Coppejans, Kimmer

(14) Haase, Robin vs Bye

Serdarusic, Nino vs Qualifier

(WC) Sekulic, Philip vs Kuhn, Nicola

Bye vs (3) Kolar, Zdenek

(5) Fratangelo, Bjorn vs Bye

Qualifier vs (WC) Ellis, Blake

Bourchier, Harry vs (Alt) Walkin, Brandon

Bye vs (10) Horansky, Filip

(13) Marterer, Maximilian vs Bye

Guinard, Manuel vs Schoolkate, Tristan

Ignatik, Uladzimir vs Moriya, Hiroki

Bye vs (2) Lehecka, Jiri

(1) Gulbis, Ernestsvs (7/WC) Jones, Hayden(2) Puttergill, Calumvs (5/Alt) Hough, David(3) Statham, Rubinvs (8/WC) Viiala, Zachary(4/Alt) Sharan, Divijvs (6/WC) Fitzgerald, Patrick