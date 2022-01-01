Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Traralgon: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

01/01/2022 09:33 Nessun commento
Gilles Simon nella foto
Gilles Simon nella foto

TRARALGON AUS, Australia (H) /80 – Tabellone Principale – Parte Alta
(1/WC) Simon, Gilles FRA vs Bye
Van Rijthoven, Tim NED vs Kamke, Tobias GER
Sachko, Vitaliy UKR vs Tirante, Thiago Agustin ARG
Bye vs (15) Blancaneaux, Geoffrey FRA

(12) De Jong, Jesper NED vs Bye
Stricker, Dominic SUI vs Qualifier
Qualifier vs Soeda, Go JPN
Bye vs (7) Wolf, J.J. USA

(4) Machac, Tomas CZE vs Bye
Grills, Jacob AUS vs Mayot, Harold FRA
Santillan, Akira AUS vs Rosol, Lukas CZE
Bye vs (16) Ficovich, Juan Pablo ARG

(9) Huesler, Marc-Andrea SUI vs Bye
Sweeny, Dane AUS vs Ferreira Silva, Frederico POR
Watanuki, Yosuke JPN vs (WC) Jin, Jeremy AUS
Bye vs (8) Kukushkin, Mikhail KAZ

TRARALGON AUS, Australia (H) /80 -Tabellone Principale – Parte Bassa
(6) Krueger, Mitchell USA vs Bye
Peniston, Ryan GBR vs Skatov, Timofey KAZ
Cachin, Pedro ARG vs (WC) Charlton, Joshua AUS
Bye vs (11) Coppejans, Kimmer BEL

(14) Haase, Robin NED vs Bye
Serdarusic, Nino CRO vs Qualifier
(WC) Sekulic, Philip AUS vs Kuhn, Nicola GER
Bye vs (3) Kolar, Zdenek CZE

(5) Fratangelo, Bjorn USA vs Bye
Qualifier vs (WC) Ellis, Blake AUS
Bourchier, Harry AUS vs (Alt) Walkin, Brandon AUS
Bye vs (10) Horansky, Filip SVK

(13) Marterer, Maximilian GER vs Bye
Guinard, Manuel FRA vs Schoolkate, Tristan AUS
Ignatik, Uladzimir BLR vs Moriya, Hiroki JPN
Bye vs (2) Lehecka, Jiri CZE

TRARALGON AUS, Australia (H) /80 -Tabellone Qualificazione
(1) Gulbis, Ernests LAT vs (7/WC) Jones, Hayden AUS
(2) Puttergill, Calum AUS vs (5/Alt) Hough, David AUS
(3) Statham, Rubin NZL vs (8/WC) Viiala, Zachary AUS
(4/Alt) Sharan, Divij IND vs (6/WC) Fitzgerald, Patrick AUS