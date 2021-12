Wimbledon contro tendenza: 44 mln di sterline di utile del 2021, nonostante la pandemia

Una leggenda afferma che i Championships di Wimbledon siano più forti di ogni avversità. A guardare il conto economico del 2021, questo vecchio adagio sembra confermato. Il leggendario torneo londinese infatti ha prima evitato la catastrofe economica nel 2020, quando per colpa della pandemia non si è disputato il torneo, grazie ad una lungimirante copertura assicurativa che tutelava il club anche in caso di un evento sanitario globale, come il covid-19; quindi nel 2021, con un torneo disputato con capacità di pubblico limitata, ha ugualmente ottenuto un utile tutt’altro che disprezzabile, 44 mln di sterline (58 milioni di euro). Un risultato sorprendente, ancor più per il fatto che per colpa di numerose misure anti-covid i costi sostenuti dall’organizzazione sono stati sensibilmente superiori ad un’edizione “normale” (sicurezza, hotel aggiuntivi, ecc).

Il bilancio è stato rilasciato ai membri dell’All England Club e conferma come lo Slam sui prati abbia superato il peggio della pandemia con danni permanenti minimi. Sebbene la cifra di 44 milioni di sterline sia inferiore di 6,8 milioni di sterline rispetto ai profitti realizzati prima della pandemia nel 2019, quando furono di 50,8 (67 milioni di dollari), i profitti sono ancora importanti, soprattutto in mezzo a una pandemia.

La Lawn Tennis Association (LTA) riceverà la maggior parte dei profitti, ma è stato anche annunciato che un bonus di 22 milioni di sterline (29 milioni di dollari) andrà direttamente allo sviluppo e sostegno del tennis di base. Infatti l’interesse per il tennis in Gran Bretagna ha subito un’impennata clamorosa grazie al successo di Emma Raducanu all’ultimo US Open, con una richiesta di campi pubblici ancor più sostenuta. È stato recentemente rivelato che nei mesi successivi al trionfo di Raducanu a Flushing Meadows, circa 100.000 britannici hanno iniziato a giocare da zero, un aumento del 119% rispetto all’anno precedente. Con le risorse stanziate dai proventi di Wimbledon, verranno sistemati molti campi e implementati di nuovi.

Non tutti se la passano così bene. Tennis Australia ha recentemente annunciato di aver subito una perdita di 100 milioni di dollari australiani (71 milioni di dollari USA) con l’edizione 2021 degli Aussie Open.

Marco Mazzoni