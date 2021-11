Tsitsipas si è operato al gomito, ma dovrebbe recuperare per l’Australia

Le voci che parlavano di un imminente operazione al gomito per Tsitsipas erano fondate. Attraverso un post su Facebook, il greco ha confermato di essersi appena sottoposto ad un intervento al gomito, per cercare di risolvere i problemi infiammatori che stavano penalizzando da qualche tempo. L’intervento si è svolto in Svizzera, e tutto sembra andato bene, tanto che Stefanos parla di un rientro agli allenamenti a Dubai tra sole due settimane, e quindi viaggio in Australia per l’inizio della stagione.

Ecco il post di Tsitsipas:

“Le cose spesso diventano più difficili prima di diventare più facili, ma con ogni battaglia abbiamo l’opportunità di creare la nostra storia unica. Alcuni giorni la vita è tutta incentrata sui tuoi sogni, speranze e visioni per il futuro. Ci sono anche giorni in cui la vita consiste solo nel mettere un piede davanti all’altro e va bene anche questo. A tutti i fan, grazie per il vostro continuo supporto e incoraggiamento. Concentrato su un futuro più sano e più felice. Prossima tappa, preparazione a Dubai tra due settimane e poi si guarda all’Australia”.

Auguriamo al greco pronta guarigione.