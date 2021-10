ATP 500 Vienna: Lorenzo Sonego non sgambetta Casper Ruud. Ora il norvegese affronterà Jannik Sinner

Lorenzo Sonego, n.23 del ranking, finalista dodici mesi fa in quel di Vienna, è uscito di scena al secondo turno del torneo austriaco.

L’azzurro è stato sconfitto dal norvegese Casper Ruud, n.8 del ranking e 4 del seeding, in corsa per un posto alle Nitto ATP Finals con il risultato di 75 46 64 dopo 2 ore e 43 minuti di partita.

Domani ai quarti di finale il norvegese sfiderà Jannik Sinner.

Nel primo set Sonego avanti per 4-3 e servizio a disposizione subiva il controbreak nell’ottavo game e poi sul 5 a 6 cedeva malamente a 15 il turno di battuta dopo che già sul 4 a 5 aveva annullato due palle set con il servizio a disposizione. 7-5 quindi per Ruud nel primo set.

Nel secondo set Lorenzo sul 3 a 4 annullava una pericolosa palla break che avrebbe mandato il norvegese a servire per il match.

Proprio da quel momentol’azzurro piazzava un parziale di tre game consecutivi e conquistava la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Sonego sul 3 a 4 salvava due palle break, dal 15-40, ma due giochi più avanti Ruud dopo aver mancato una palla match sul 15-40 alla seconda occasione piazzava il break e chiudeva la combattuta partita per 6 a 4. Ora Ruud sfiderà nei quarti Jannik Sinner.

ATP ATP Vienna Ruud C. Ruud C. 7 4 6 Sonego L. Sonego L. 5 6 4 Vincitore: Ruud C. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Ruud C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ruud C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Sonego L. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ruud C. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 7-5 Ruud C. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Sonego L. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Ruud C. 15-0 30-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Sonego L. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Ruud C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Ruud C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Sonego L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Sonego L. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ruud C. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

6 ACES 70 DOUBLE FAULTS 155/87 (63%) FIRST SERVE 66/102 (65%)42/55 (76%) 1ST SERVE POINTS WON 48/66 (73%)20/32 (63% 2ND SERVE POINTS WON 16/36 (44%)0/2 (0%) BREAK POINTS SAVED 6/9 (67%)16 SERVICE GAMES PLAYED 1618/66 (27%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 13/55 (24%)20/36 (56%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 12/32 (38%)3/9 (33%) BREAK POINTS CONVERTED 2/2 (100%)16 RETURN GAMES PLAYED 1618/31 (58%) NET POINTS WON 22/36 (61%)26 WINNERS 3412 UNFORCED ERRORS 2662/87 (71%) SERVICE POINTS WON 64/102 (63%)38/102 (37%) RETURN POINTS WON 25/87 (29%)100/189 (53%) TOTAL POINTS WON 89/189 (47%)214 km/h MAX SPEED 218 km/h187 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 191 km/h152km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 148 km/h