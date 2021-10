Da Napoli: Il resoconto di giornata. Arriva Volandri capitano azzurro di Coppa Davis. il ritorno del napoletano Giustino (con il programma di domani)

La Next Generation azzurra in gara a Napoli, sotto gli occhi attenti del capitano di Coppa Davis Filippo Volandri.

L’ex numero 1 d’Italia e oggi direttore tecnico della Federtennis torna al Tennis Club Napoli dopo essere stato protagonista da giocatore e anche da tesserato del club giallorosso in serie A1. “Nel tennis italiano le cose che sono partite da lontano stanno funzionando; lo dimostrano i dieci azzurri top 100 mondiali. Ed è cresciuto molto anche il rapporto con i tecnici che seguono i nostri giocatori. Napoli che torna nel calendario internazionale è una notizia splendida, il circuito challenger è un investimento per il tennis italiano ed è chiaro che in una città come Napoli si può fare tennis a livello mondiale. Io spero sia solo l’inizio di una nuova e più duratura crescita. Qui gli spalti sono pieni anche solo per le qualificazioni, vedere tutta questa gente è bellissimo”.

Il primo a scendere in campo è stato il diciottenne Luca Nardi che ha sfiorato il colpo contro l’esperto tedesco Yannik Hanfmann, battuto 6-0 2-6 6-1. Domani in campo nel primo turno gli altri Next Gen Matteo Arnaldi, Jacopo Berrettini, Flavio Cobolli. In campo anche il napoletano Lorenzo Giustino e il torrese Raul Brancaccio, beniamini di casa, insieme con il numero 1 del torneo, il top 100 Atp Stefano Travaglia, domenica scorsa vincitore del challenger di Sibiu in Romania. Sempre domani inizia il torneo di doppio.

Nelle qualificazioni, all’ultimo turno vincono tre italiani, Raul Brancaccio, Julian Ocleppo e Marco Miceli; diventano così 16 gli azzurri in tabellone principale della Tennis Napoli Cup by Arnone.

Lorenzo Giustino per la prima volta da protagonista a Napoli. E’ la testa di serie numero 8 della Tennis Napoli Cup by Arnone e a 30 anni, in pratica, è al suo esordio alla Tennis Napoli Cup by Arnone, il Challenger Atp che si disputa sui campi del Tennis Club Napoli fino al 10 ottobre. Domani, martedì 5 ottobre giocherà il suo primo match contro l’altro azzurro Bonadio. Lorenzo, posillipino doc, sogna di

disputare un gran torneo, come quasi mai gli è riuscito in questo 2021; nel 2020 aveva invece, nonostante la pandemia, giocato tanto e bene, superando il primo turno nel Grande Slam del Roland Garros a Parigi e arrivando a n.127 del mondo, suo best ranking. “Ma storisalendo e voglio chiudere l’anno nei top 200 del mondo. Sono certoche la mia Napoli mi aiuterà in questo progetto”. Un Challenger Atp nella sua città è un evento importante: “Di più, vitale per gli appassionati, per gli sportivi per tutti i napoletani. Per questo sono felice di vederlo in calendario e di parteciparvi. Ho 30 anni e voglio giocare ancora a lungo a tennis da professionista. Questo torno può diventare molto più grande e io quando accadrà voglio esserci e non da comparsa, ma da protagonista”.

Campo D’Avalos – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [WC] Matteo Arnaldi vs [6] Alessandro Giannessi

2. [8] Lorenzo Giustino vs Riccardo Bonadio

3. [WC] Jacopo Berrettini vs Andrea Pellegrino

4. [1] Stefano Travaglia vs Ergi Kirkin

Campo Fabrizio Gasparini – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Tallon Griekspoor vs [Q] Julian Ocleppo

2. [PR] Filippo Baldi vs [LL] Alexandru Jecan

3. [Q] Marco Miceli vs [2] Andrej Martin

4. Jesper De Jong vs Flavio Cobolli

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Raul Brancaccio vs [Q] Bogdan Ionut Apostol

2. Geoffrey Blancaneaux vs Mirza Basic

3. [4] Yannick Hanfmann / Luca Margaroli vs Alternate /

4. Tallon Griekspoor / Bart Stevens vs Alternate /