WTA 1000 Indian Wells: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Quali. Paolini e Trevisan al turno finale. Fuori la Stefanini

Jasmine Paolini e Martina Trevisan sono approdate al turno decisivo delle qualificazioni del torneo WTA 1000 di Indian Wells.

La 25enne di Castenuovo di Garfagnana, n.61 WTA e prima testa di serie delle “quali”, ha liquidato al primo turno per 61 64, in un’ora e 23 minuti di gioco, la russa Natalia Vikhlyantseva, n.166 del ranking.

Martedì Paolini si giocherà l’ingresso nel main draw con l’ucraina Kateryna Kozlova, 27enne di Nikolayev, n.136 WTA e 15esima testa di serie.

La 27enne mancina di Firenze, n.66 WTA (best ranking eguagliato) e seconda testa di serie, ha invece sconfitto per 63 64, in un’ora e 25 minuti di partita, la statunitense Halet Baptiste, n.150 WTA.

Martina Trevisan – sempre martedì – affronterà per un posto in tabellone la statunitense Reese Brantmeier, 17enne di Cold Spring, Wisconsin, n.685 del ranking, in gara grazie ad una wild card.

Semaforo rosso per Lucrezia Stefanini: la 23enne di Carmignano, n.191 del ranking, ha ceduto per 64 61, in un’ora e quaranta minuti, alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, 25enne di San Paolo, n.115 WTA e nona testa di serie.

WTA 1000 Indian Wells – 1° Turno Quali, cemento

WTA WTA Indian Wells Hontama M. Hontama M. 7 7 Udvardy P. Udvardy P. 5 5 Vincitore: Hontama M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Hontama M. 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Udvardy P. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Hontama M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 Udvardy P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Hontama M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Udvardy P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Hontama M. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Udvardy P. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Hontama M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Udvardy P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Hontama M. 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 Udvardy P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Hontama M. 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Udvardy P. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Hontama M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Udvardy P. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Hontama M. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Udvardy P. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Hontama M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Udvardy P. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Hontama M. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Udvardy P. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Hontama M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Udvardy P. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

JP Mai Hontama – HU Panna Udvardy

JP Mayo Hibi – BY Olga Govortsova



WTA WTA Indian Wells Hibi M. Hibi M. 2 6 1 Govortsova O. Govortsova O. 6 3 6 Vincitore: Govortsova O. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Hibi M. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Hibi M. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Hibi M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Govortsova O. 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hibi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Hibi M. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Govortsova O. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Hibi M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Govortsova O. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Hibi M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Hibi M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Govortsova O. 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 Hibi M. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Govortsova O. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Hibi M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Govortsova O. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Hibi M. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Govortsova O. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Hibi M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

CN Xinyu Wang – TW En Shuo Liang



WTA WTA Indian Wells Wang Xin. Wang Xin. 40 6 5 Liang E. • Liang E. 40 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Liang E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-3 Wang Xin. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Wang Xin. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Wang Xin. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Liang E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Wang Xin. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 1*-3 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Liang E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Liang E. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Wang Xin. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Liang E. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Wang Xin. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Liang E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Wang Xin. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Liang E. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Wang Xin. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Liang E. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Wang Xin. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

STADIUM 6 – 8:00 PM

US Francesca Di Lorenzo – CA Rebecca Marino



WTA WTA Indian Wells Di Lorenzo F. Di Lorenzo F. 1 2 Marino R. Marino R. 6 6 Vincitore: Marino R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Marino R. 15-0 15-15 40-15 2-5 → 2-6 Di Lorenzo F. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Marino R. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Di Lorenzo F. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Marino R. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Di Lorenzo F. 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 Marino R. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Di Lorenzo F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Marino R. 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Di Lorenzo F. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-5 → 1-5 Marino R. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 0-4 → 0-5 Di Lorenzo F. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Marino R. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Di Lorenzo F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Marino R. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

AU Maddison Inglis – GE Mariam Bolkvadze



WTA WTA Indian Wells Inglis M. Inglis M. 7 6 Bolkvadze M. Bolkvadze M. 6 2 Vincitore: Inglis M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Inglis M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 6-2 Bolkvadze M. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Inglis M. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 4-2 Bolkvadze M. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-0 → 4-1 Inglis M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Bolkvadze M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 Inglis M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Bolkvadze M. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Bolkvadze M. 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Inglis M. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Bolkvadze M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Inglis M. 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Bolkvadze M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Inglis M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Bolkvadze M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Inglis M. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Bolkvadze M. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Inglis M. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Bolkvadze M. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Inglis M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

US Sachia Vickery – NL Lesley Pattinama Kerkhove



WTA WTA Indian Wells Vickery S. Vickery S. 2 7 3 Pattinama Kerkhove L. Pattinama Kerkhove L. 6 5 6 Vincitore: Pattinama Kerkhove L. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Vickery S. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Pattinama Kerkhove L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Vickery S. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Pattinama Kerkhove L. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Vickery S. 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Pattinama Kerkhove L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Vickery S. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Pattinama Kerkhove L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Vickery S. 15-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Pattinama Kerkhove L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Vickery S. 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Pattinama Kerkhove L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Vickery S. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Pattinama Kerkhove L. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Vickery S. 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Pattinama Kerkhove L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Vickery S. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Pattinama Kerkhove L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Vickery S. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Pattinama Kerkhove L. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Vickery S. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Pattinama Kerkhove L. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Vickery S. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Pattinama Kerkhove L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-5 → 1-5 Vickery S. 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 0-5 Pattinama Kerkhove L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-3 → 0-4 Vickery S. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Pattinama Kerkhove L. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Vickery S. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

WTA WTA Indian Wells Brantmeier R. Brantmeier R. 7 6 Boulter K. Boulter K. 5 2 Vincitore: Brantmeier R. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Boulter K. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Brantmeier R. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Boulter K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Brantmeier R. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 Boulter K. 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Brantmeier R. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Boulter K. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Brantmeier R. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Boulter K. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 6-5 → 7-5 Brantmeier R. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Boulter K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Brantmeier R. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Boulter K. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Brantmeier R. 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Boulter K. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Brantmeier R. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Boulter K. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Brantmeier R. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Boulter K. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Brantmeier R. 30-0 30-15 40-30 0-0 → 1-0

US Reese Brantmeier – GB Katie Boulter

US Asia Muhammad – RU Anna Kalinskaya



WTA WTA Indian Wells Muhammad A. Muhammad A. 1 2 Kalinskaya A. Kalinskaya A. 6 6 Vincitore: Kalinskaya A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Muhammad A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Kalinskaya A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Muhammad A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Kalinskaya A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Muhammad A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Muhammad A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Muhammad A. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Muhammad A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Kalinskaya A. 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 Muhammad A. 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Kalinskaya A. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 Muhammad A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

US Peyton Stearns – US Coco Vandeweghe



WTA WTA Indian Wells Stearns P. Stearns P. 6 7 Vandeweghe C. Vandeweghe C. 4 5 Vincitore: Stearns P. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Vandeweghe C. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Stearns P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Vandeweghe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Stearns P. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Vandeweghe C. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Stearns P. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Vandeweghe C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Stearns P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Vandeweghe C. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Stearns P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Vandeweghe C. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Stearns P. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Vandeweghe C. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Stearns P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Vandeweghe C. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Stearns P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Vandeweghe C. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Stearns P. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Vandeweghe C. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Stearns P. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Vandeweghe C. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Stearns P. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

STADIUM 8 – 8:00 PM

SK Kristina Kucova -CN Yue Yuan



WTA WTA Indian Wells Kucova K. Kucova K. 6 6 Yuan Y. Yuan Y. 2 1 Vincitore: Kucova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kucova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 Yuan Y. 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 Kucova K. 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Yuan Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 Kucova K. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Yuan Y. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kucova K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Yuan Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Kucova K. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 5-2 Yuan Y. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Kucova K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Yuan Y. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Kucova K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Yuan Y. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Kucova K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

BR Beatriz Haddad Maia – Lucrezia Stefanini



WTA WTA Indian Wells Haddad Maia B. Haddad Maia B. 6 6 Stefanini L. Stefanini L. 4 1 Vincitore: Haddad Maia B. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Stefanini L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-1 → 6-1 Haddad Maia B. 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 Stefanini L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-1 → 4-1 Haddad Maia B. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Stefanini L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Haddad Maia B. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Stefanini L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Haddad Maia B. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Stefanini L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 Haddad Maia B. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Stefanini L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Haddad Maia B. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Stefanini L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Haddad Maia B. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Stefanini L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Haddad Maia B. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Stefanini L. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

KZ Zarina Diyas – JP Kurumi Nara



WTA WTA Indian Wells Diyas Z. Diyas Z. 6 6 Nara K. Nara K. 4 3 Vincitore: Diyas Z. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Nara K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Diyas Z. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Nara K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Nara K. 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Diyas Z. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Nara K. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Diyas Z. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Nara K. 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Diyas Z. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Nara K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Diyas Z. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Nara K. 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Diyas Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Nara K. 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 Diyas Z. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Nara K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Diyas Z. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

STADIUM 4 – 8:00 PM

Jasmine Paolini – RU Natalia Vikhlyantseva



WTA WTA Indian Wells Paolini J. Paolini J. 6 6 Vikhlyantseva N. Vikhlyantseva N. 1 4 Vincitore: Paolini J. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Paolini J. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 5-4 Paolini J. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Paolini J. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Vikhlyantseva N. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Paolini J. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Vikhlyantseva N. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Vikhlyantseva N. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 Vikhlyantseva N. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Vikhlyantseva N. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Paolini J. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Vikhlyantseva N. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Paolini J. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

BE Kirsten Flipkens – US Theadora Rabman



WTA WTA Indian Wells Flipkens K. Flipkens K. 5 7 6 Rabman T. Rabman T. 7 6 1 Vincitore: Flipkens K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 Rabman T. 0-15 0-30 0-40 15-40 5-1 → 6-1 Flipkens K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Rabman T. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Rabman T. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Flipkens K. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Rabman T. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 Rabman T. 15-0 15-15 15-30 40-30 6-5 → 6-6 Flipkens K. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Rabman T. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Flipkens K. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Rabman T. 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Flipkens K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Rabman T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Rabman T. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Flipkens K. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Rabman T. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 Flipkens K. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Rabman T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 Flipkens K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Rabman T. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Flipkens K. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Rabman T. 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Flipkens K. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rabman T. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Flipkens K. 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Rabman T. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Flipkens K. 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Rabman T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Flipkens K. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

US Usue Maitane Arconada – AU Arina Rodionova



WTA WTA Indian Wells Arconada U. Arconada U. 6 6 Rodionova Ar. Rodionova Ar. 3 0 Vincitore: Arconada U. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 Arconada U. 15-0 30-0 40-0 5-0 → 6-0 Rodionova Ar. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 Arconada U. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 Rodionova Ar. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 Arconada U. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Rodionova Ar. 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Arconada U. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Rodionova Ar. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Arconada U. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Rodionova Ar. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Arconada U. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Rodionova Ar. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Arconada U. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Rodionova Ar. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Arconada U. 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

STADIUM 7 – 8:00 PM

PL Magdalena Frech – AU Lizette Cabrera



WTA WTA Indian Wells Frech M. Frech M. 7 6 Cabrera L. Cabrera L. 6 2 Vincitore: Frech M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Frech M. 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 6-2 Cabrera L. 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 Frech M. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Cabrera L. 0-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Frech M. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Cabrera L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Frech M. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Cabrera L. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 Cabrera L. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Frech M. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Cabrera L. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Frech M. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 Cabrera L. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Frech M. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Cabrera L. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Frech M. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Cabrera L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Frech M. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Cabrera L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Frech M. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

AR Paula Ormaechea – PL Katarzyna Kawa



WTA WTA Indian Wells Ormaechea P. Ormaechea P. 3 1 Kawa K. Kawa K. 6 6 Vincitore: Kawa K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Ormaechea P. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 Kawa K. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 1-5 Ormaechea P. 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Kawa K. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Ormaechea P. 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Kawa K. 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 1-1 Ormaechea P. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Kawa K. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Ormaechea P. 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Kawa K. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Ormaechea P. 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Kawa K. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Ormaechea P. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 Kawa K. 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ormaechea P. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Kawa K. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

AU Astra Sharma – USElvina Kalieva



WTA WTA Indian Wells Sharma A. Sharma A. 4 6 6 Kalieva E. Kalieva E. 6 1 3 Vincitore: Sharma A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Kalieva E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-2 → 5-3 Kalieva E. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Kalieva E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Kalieva E. 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Sharma A. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Kalieva E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Kalieva E. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Sharma A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Kalieva E. 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Sharma A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 Kalieva E. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Kalieva E. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Sharma A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Kalieva E. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Sharma A. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Kalieva E. 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Sharma A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-1 → 3-2 Kalieva E. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Sharma A. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kalieva E. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Sharma A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

WTA WTA Indian Wells Maria T. Maria T. 3 1 Kozlova K. Kozlova K. 6 6 Vincitore: Kozlova K. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Kozlova K. 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Maria T. 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Kozlova K. 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Maria T. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-3 → 0-4 Kozlova K. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Maria T. 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Kozlova K. 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maria T. 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Kozlova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Maria T. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 Kozlova K. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 Maria T. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Kozlova K. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Maria T. 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Kozlova K. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Maria T. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

DE Tatjana Maria – UA Kateryna Kozlova

BG Viktoriya Tomova – AU Priscilla Hon



WTA WTA Indian Wells Tomova V. • Tomova V. 40 3 0 Hon P. Hon P. A 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Tomova V. 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-4 Hon P. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 Tomova V. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Hon P. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Tomova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Hon P. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Tomova V. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 Hon P. 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Tomova V. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Hon P. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Tomova V. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Hon P. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Tomova V. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Hon P. 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0

RO Elena-Gabriela Ruse – US Ellie Douglas



WTA WTA Indian Wells Ruse E. Ruse E. 7 6 Douglas E. Douglas E. 5 2 Vincitore: Ruse E. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Ruse E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Douglas E. 0-15 15-15 30-15 5-1 → 5-2 Ruse E. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 5-1 Douglas E. 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Ruse E. 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Douglas E. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Ruse E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Douglas E. 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Ruse E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Douglas E. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Ruse E. 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Douglas E. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Ruse E. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Douglas E. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Ruse E. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Douglas E. 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Ruse E. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Douglas E. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Ruse E. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Douglas E. 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

STADIUM 3 – 8:00 PM

Martina Trevisan – US Hailey Baptiste



WTA WTA Indian Wells Trevisan M. Trevisan M. 6 6 Baptiste H. Baptiste H. 2 4 Vincitore: Trevisan M. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Trevisan M. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Baptiste H. 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Baptiste H. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Trevisan M. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Baptiste H. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Baptiste H. 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Baptiste H. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Trevisan M. 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Baptiste H. 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Trevisan M. 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Baptiste H. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Trevisan M. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 Baptiste H. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Trevisan M. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Baptiste H. 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

US Alycia Parks – CHLeonie Kung



WTA WTA Indian Wells Parks A. Parks A. 6 6 7 Kung L. Kung L. 7 1 6 Vincitore: Parks A. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 4*-0 5-0* 6-0* 6*-1 6-6 → 7-6 Kung L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Parks A. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Kung L. 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Parks A. 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Kung L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 Parks A. 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Kung L. 0-15 0-30 30-30 30-40 1-4 → 2-4 Parks A. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Kung L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Parks A. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Kung L. 0-15 0-30 15-30 40-30 0-1 → 0-2 Parks A. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Kung L. 0-15 0-30 0-40 5-1 → 6-1 Parks A. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Kung L. 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 4-1 Parks A. 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Kung L. 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Parks A. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Kung L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Kung L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 Parks A. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Kung L. 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Parks A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 Kung L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 Parks A. 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Kung L. 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Parks A. 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Kung L. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Parks A. 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Kung L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Parks A. 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

US Caroline Dolehide – US Grace Min