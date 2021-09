US Open: Medvedev entra nel club, Djokovic resta il migliore e “più umano” (di Marco Mazzoni)

Sono passate diverse ore, ma il vortice di emozioni scatenate dalla finale di US Open 2021 non accenna a placarsi. Che piaccia o no, che ci abbia esaltato o deluso, questo match è entrato dritto nei libri d’oro del nostro sport, è stato unico e irripetibile. Era una rottura, un vero turning point, in un modo o nell’altro le cose sarebbero cambiate, per sempre. Il responso del campo è stato inequivocabile: Medvedev ha stravinto. Ha dominato il n.1 del mondo in ogni situazione tecnica e tattica. Ha servito in modo eccezionale (eccetto sui Match Point, dove la tensione è salita alle stelle anche per lui!), soprattutto dopo aver fatto un break, consolidando il vantaggio e facendo sentire ancor più pressione al rivale. Ha risposto con continuità e profondità, ritrovando subito il centro del campo per iniziare in condizione di vantaggio il palleggio. Nello scambio ha tenuto quasi sempre in mano il pallino del gioco, con i suoi ritmi bassi e tante variazioni, e poi via uno strappo vincente; o ha portato Novak a sbagliare per uscire da quelle schermaglie così diverse da quel che si trova mediamente sul tour Pro. È venuto poco a rete, ma ha cercato anche diverse smorzate, tra vincenti ed errori, ma perfette nel complesso strategico del match perché la chiave per aprire la porta verso il successo era NON dare mai ritmo al rivale. Se Djokovic fosse riuscito a trovare ritmo, a giocare sui suoi ritmi spostando Daniil a suo piacimento, oggi avremmo scritto una storia totalmente diversa. Lucido, prontissimo fisicamente, cattivo agonisticamente, Medvedev era pronto ad alzare la coppa di uno Slam. L’esperienza perdente a Melbourne vs. “Nole” gli è servita assai da lezione. Quel giorno entrò in campo sin troppo spavaldo, il fortissimo avversario gli diede la classica lezione. Daniil, come tutte le persone intelligenti, ha incassato il colpo e si è messo a studiare. Il suo gioco e quello di Novak, per capire come fargli sportivamente “male”. C’è riuscito in modo mirabile. Inaspettato, perché si pensava che Medvedev avesse armi per potersela giocare, con quel servizio, la sua capacità di lotta e colpi particolari, ma che addirittura schiantasse Djokovic in tre set, dando cotanta dimostrazione di forza e superiorità, no. Non era ipotizzabile.

Quel che invece era ipotizzabile, e fin dal pre-torneo avevamo sottolineato, era la pressione disumana a cui Novak sarebbe stato sottoposto. Ha giocato un torneo discreto, ma non ottimo, lasciando vari set per strada. Si pensava che stesse “barando”, che giocasse a ritmi bassi per tenersi il meglio per il gran finale. In realtà fisicamente si vedeva che andava a strappi, ma l’aspetto decisivo era la testa. Ad un passo dal Career Grand Slam, nel 2015 a Roland Garros, un tennista potente e coraggioso come Wawrinka lo rimontò e stoppò la sua corsa. Stan intuì che Novak era tirato come le corde di un violino, che giocando un match coraggioso ce la poteva fare. Con la magia e dinamite del suo braccio chiuse gli occhi e si mise a tirare forte, fortissimo. La palla stava in campo, la furia di Djokovic lo portò all’auto distruzione, fino alla sconfitta. Ieri sera la pressione era superiore di svariate tonnellate, tanto che solo dopo 2-3 punti si è intuito immediatamente che le spalle di Novak stavano sopportando il peso del mondo intero. Quel mondo incollato alla tv ad aspettare il suo Grande Slam, la consacrazione del più forte dell’era moderna, 21 Slam, Grande Slam, record a go go. Qua è il giocattolo si è rotto.

Medvedev è stato enorme, tutto il credito a lui, perché la miccia che ha esploso la tensione di Novak, facendolo letteralmente implodere su se stesso, è stata la qualità e continuità del russo. Se Daniil avesse giocato peggio, a strappi, facendo errori, è possibile che il serbo avrebbe trovato prima o poi la scossa. Bastavano un paio di big points, con il pubblico tutto in piedi per lui. Poteva iniziare un’altra partita, un’altra storia. Invece no, Medvedev è stato granitico col servizio, continuo, aggressivo e preciso nell’applicare alla perfezione il suo game plan, stavolta perfetto. Quindi applausi convinti al neo campione Slam, ma… non si può non sottolineare come Djokovic sia stato l’ombra di se stesso. Impietrito. Questa è la cosa che più ha impressionato ieri sera.

Tra le mille qualità del serbo spicca da sempre la sua abilità nell’approccio alla palla. Veloce, elastico, uno dei segreti del suo successo è la reattività, come arriva sempre bene all’impatto, pronto a scaricare potenza e precisione. Nella finale di ieri sera Djokovic aveva la velocità di un cingolato… Piantato letteralmente a terra coi piedi, spesso se ne stava passivo ad aspettare la palla (lenta) del rivale, rigiocandola di puro braccio come un 3a categoria affaticato. Roba mai vista. Questo era il segnale di un KO mentale del n.1, un tilt che nessuna scossa è riuscito a resettare. Inutile sottolineare i tanti aspetti negativi della prestazione di “Nole”, con la testa così confusa e divorata dalla tensione niente poteva funzionare e niente ha funzionato. Solo il servizio a tratti è stato discreto, ma niente di che. La risposta spesso centrale, passiva; col diritto ha sbagliato troppo nel cercare l’affondo, ed il rovescio, la sua àncora di salvataggio in mille epiche battaglie, ha commesso errori gravi sia in spinta che nel tocco col back. Alla fine i punti Novak li ha fatti correndo avanti, perché così facendo ha evitato di “pensare”, sotto rete gioca d’istinto e classe, perché non è diventato un “brocco” tutto insieme, solo non era lui. Divorato da troppa aspettativa, da troppa tensione.

Per anni abbiamo descritto Djokovic in mille vittorie come una macchina, meccanico nel suo incedere perfetto e per questo a molti noioso. Schematico, sempre uguale a se stesso. Un “Robocop” con racchetta, un idealtipo di tennista al 100% efficace ed efficiente, senza difetti, granitico e inscalfibile. Ieri abbiamo visto che anche Novak “Nole” Djokovic invece è umano, umanissimo. E fragile. È un ragazzo che dalle montagne della Serbia ha iniziato a coltivare un sogno enorme fin da tenerissima età, dando ogni stilla di sudore e sofferenza per farcela. Superando guerre, problemi di ogni tipo che l’hanno reso forte, fortissimo. Il più forte con pieno merito. Ha rincorso e superato due rivali leggendari che l’hanno costretto a migliorarsi oltre l’inverosimile. Ce l’ha fatta, li ha superati. Ieri invece Novak ha perso, non ha completato l’impresa suprema chiamata Grande Slam. Non per questo oggi non possiamo che confermare che sia il più forte della sua epoca, uno dei migliori di sempre.

Oggi e per chissà quanto tempo questa sconfitta farà male. Avrà forse un crollo motivazionale paragonabile o addirittura superiore a quello patito dopo aver vinto RG16. Lo vedremo più avanti, chissà se avrà la forza per tornare in campo in stagione. A Torino credo che ci sarà, c’è un grande titolo in palio. Il suo ultimo game della finale, giocato con le lacrime agli occhi, versate dopo un lunghissimo ed assordante applauso del pubblico, lo ha finalmente messo a nudo. Umano, terribilmente umano.

Il 2021 ha ancora molte pagine interessanti da scrivere, soprattutto alle ATP Finals, per la prima volta a Torino. Per noi italiani, sarà difficile superare le emozioni di Wimbledon, con Matteo Berrettini primo azzurro a giocarsi la coppa più prestigiosa del nostro sport. Ma a livello generale, sarà impossibile superare US Open come torneo dell’anno. La favola delle teenagers terribili Fernandez e Raducanu, la rincorsa di Djokovic al Grande Slam stoppata all’ultimo match da troppa tensione ed un Medvedev stellare. It’s Tennis, baby, non finisce mai di sorprendere, per questo lo amiamo follemente.

Marco Mazzoni