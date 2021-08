ATP Winston Salem: Molto male Lorenzo Musetti. Out anche Andreas Seppi

Debutto amaro per Lorenzo Musetti e Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Lorenzo Musetti, n.58 ATP (best ranking eguagliato), nella serata italiana è stato sconfitto dall’argentino Federico Coria, n.61 ATP con il risultato di 64 46 64 dopo 2 ore e 45 minuti di partita.

Da segnalare che Musetti nella frazione decisiva ha iniziato male, breakkato nel game di apertura da Coria, che poi visibilmente provato ha chiesto l’intervento del medico per valutare le sue condizioni fisiche, con difficoltà di respirazione. Tuttavia l’argentino ha strappato ancora la battuta a Musetti salendo 3-0 e poi 4-0, Lorenzo ha recuperato uno dei due break, accorciando fino al 3-4. Però il sudamericano, con un principio di crampi, è salito 5-3, procurandosi pure due match point sulla battuta del carrarino, bravo ad annullarli per ottenere il 4-5. Con le ultime energie rimaste Coria ha spinto ogni colpo, riuscendo a chiudere la battaglia grazie a un rovescio in corridoio di Lorenzo sulla palla match.

Niente da fare per Andreas Seppi, n.88 della classifica mondiale, battuto con un doppio 64 dal bielorusso Ilya Ivashka, n.63 ATP.

ATP ATP Winston-Salem Coria F. Coria F. 6 4 6 Musetti L. Musetti L. 4 6 4 Vincitore: Coria F. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Coria F. 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Coria F. 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 Coria F. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 4-0 → 4-1 Coria F. 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 Musetti L. 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 Coria F. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Coria F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Musetti L. 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Coria F. 15-0 15-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Coria F. 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Coria F. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Coria F. 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Coria F. 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 Musetti L. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Coria F. 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Musetti L. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Coria F. 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 Musetti L. 0-15 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Coria F. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Musetti L. 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Coria F. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Musetti L. 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4 Aces 311 Double Faults 562%(69/112)1st Serve 65% (66/101)68% (47/69) 1st Serve Points Won 62% (41/66)40% (17/43) 2nd Serve Points Won 40% (14/35)58% (7/12) Break Points Saved 45% (5/11)15 Service Games Played 1538% (25/66) 1st Serve Return Points Won 32% (22/69)60% (21/35) 2nd Serve Return Points Won 60% (26/43)55% (6/11) Break Points Converted 42% (5/12)15 Return Games Played 1557% (64/112) Service Points Won 54% (55/101)46% (46/101) Return Points Won 43% (48/112)52% (110/213) Total Points Won 48% (103/213)

ATP ATP Winston-Salem Seppi A. Seppi A. 4 4 Ivashka I. Ivashka I. 6 6 Vincitore: Ivashka I. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Seppi A. 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Ivashka I. 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Ivashka I. 15-0 30-0 4-5 → 4-6 Seppi A. 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Ivashka I. 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Seppi A. 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Ivashka I. 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Seppi A. 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Ivashka I. 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Seppi A. 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

7 Aces 71 Double Faults 255% (42/76) 1st Serve 58% (30/52)57% (24/42) 1st Serve Points Won 90% (27/30)62% (21/34) 2nd Serve Points Won 64% (14/22)75% (6/8) Break Points Saved 100% (1/1)10 Service Games Played 1010% (3/30) 1st Serve Return Points Won 43% (18/42)36% (8/22) 2nd Serve Return Points Won 38% (13/34)0% (0/1) Break Points Converted 25% (2/8)10 Return Games Played 1059% (45/76) Service Points Won 79% (41/52)21% (11/52) Return Points Won 41% (31/76)44% (56/128) Total Points Won 56% (72/128)