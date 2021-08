Masters 1000 Cincinnati: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni (con le wild card assegnate). Matteo Berrettini verso il si

Notizie Cincinnati: Lorenzo Musetti è fuori dal Md di 14 posti. Nellq quali Seppi e Travaglia fuori di soli 3 e 4 posti.

Matteo Berrettini è partito oggi per gli Stati Uniti e dovrebbe essere presente al torneo. L’azzurro si è allenato in questi giorni sui campi in camento a Monte Carlo.

Wild card per il tabellone principale a Frances Tiafoe, Kei Nishikori, Brandon Nakashima, Jenson Brooksby e Andy Murray

Nelle quali invito a J.J. Wolf.

(Clicca per vedere l'entry list) Cincinnati (ATP) Inizio torneo: 15/08/2021 | Ultimo agg.: 11/08/2021 10:50 Main Draw (cut off: 43 - Data entry list: 24/07/21 - Special Exempts: 0/0) 1. Djokovic

10. Nishikori

Alternates 1. Millman (44)

20. Coria (62)