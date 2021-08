WTA 500 San Jose e WTA 125 Concord: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1

WTA 500 San Jose (USA) – 1° Turno, cemento

STADIUM – 10:00am at 7:00 PM (your time)

LV Anastasija Sevastova – HR Petra Martic (6)



Il match deve ancora iniziare

PL Magda Linette – NL Lesley Pattinama Kerkhove (Q)



Il match deve ancora iniziare

CZ Marie Bouzkova – HR Ana Konjuh (Q)



Il match deve ancora iniziare

US Alison Riske (9) – US Coco Vandeweghe



Il match deve ancora iniziare

GB Emma Raducanu (WC) – CN Shuai Zhang



Il match deve ancora iniziare

US Emina Bektas (Q) – FR Caroline Garcia



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 12:00pm at 9:00 PM (your time)

RUUA Savinykh V / Yastremska D – USMX Olmos G / Santamaria S (5)



Il match deve ancora iniziare

RUUS Anisimova A / Potapova A – HRSI Jurak D / Klepac A (2)



Il match deve ancora iniziare

WTA CONCORD 125 – USA · Hard – TD Quali – 1° Turno

CENTER COURT – 10:00am · at 4:00 PM (your time)

US Robin Anderson – US Victoria Hu



CH CH Concord Anderson R. Anderson R. 0 1 Hu. V Hu. V 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 1-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

US Alexa Glatch – TW En Shuo Liang



Il match deve ancora iniziare

US Christina McHale (6) – ES Cristina Bucsa



Il match deve ancora iniziare

AU Maddison Inglis – US Madison Brengle (3)



Il match deve ancora iniziare

TWTW Hsieh S-W / Hsieh Y-C(1993) (1) – USUS Davis L / Mchale C



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – 10:00am · at 4:00 PM (your time)

GE Mariam Bolkvadze – US Sophie Chang



CH CH Concord Bolkvadze M. Bolkvadze M. 0 3 Chang S. Chang S. 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 3-1 Tiebreak 2-1 → 3-1 Tiebreak 1-1 → 2-1 Tiebreak 0-1 → 1-1 Tiebreak 0-0 → 0-1

US Victoria Duval – GB Samantha Murray Sharan



Il match deve ancora iniziare

CH Leonie Kung – BE Greet Minnen (7)



Il match deve ancora iniziare

US Sophia Whittle (WC) – US Grace Min



Il match deve ancora iniziare

RUKZ Voskoboeva G / Zvonareva V – MXCH Kung L / Zarazua R



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – 01:00pm · at 7:00 PM (your time)

CH Lulu Sun (WC) – JP Kurumi Nara



Il match deve ancora iniziare

AU Lizette Cabrera – BR Beatriz Haddad Maia



Il match deve ancora iniziare