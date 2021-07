Pete Sampras: “Se qualcuno mi avesse detto alla fine della mia carriera che in meno di 20 anni tre ragazzi mi avrebbero superato, non ci avrei creduto”

Era il 2002 quando Pete Sampras vinse il suo ultimo titolo del Grand Slam in carriera. Infatti, è stato anche l’ultimo torneo che ha giocato, vincendo gli US Open prima di ritirarsi. All’epoca, Pistol Pete aveva conquistato 14 Majors, un record che sembrava irraggiungibile, qualcosa che, come sappiamo, è stato ampiamento superato da Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, che sono già a quota 20. Anche l’americano non può credere che tutto questo sia successo.

“Se qualcuno mi avesse detto alla fine della mia carriera che in meno di 20 anni tre ragazzi mi avrebbero superato, non ci avrei creduto. Sono in soggezione con questa generazione! Possono mantenere il loro livello migliore per molto più tempo di chiunque altro e questo rende difficile per i giovani ragazzi tirarli fuori da lì”, ha detto al NY Times.