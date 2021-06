Roland Garros: Martina Trevisan spreca troppo e viene eliminata al secondo turno

Martina Trevisan esce di scena al secondo turno del Roland Garros.

L’azzurra ha sprecato tanto e si è arresa alla rumena Sorana Cirstea classe 1990 e n.54 del mondo con il punteggio di 64 36 64 dopo 2 ore e 37 minuti di partita.

Da segnalare che Martina nel primo set ha sprecato un vantaggio di 3 a 2 e servizio a disposizione prima di subire il controbreak nel sesto gioco e perdere poi la battuta sul 4 a 5 dopo aver mancato ben 5 palle per il 5 pari.

L’azzurra poi dopo aver vinto il secondo set per 6 a 3, nella terza frazione si è portava avanti per 3 a 1.

Martina però sprecava tanto e si faceva controbrekkare nel quinto gioco.

Sul 4 pari la Trevisan mancava una palla per il 5 a 4 e perdeva nuovamente la battuta e nel gioco successivo, dal 15-40, non realizzava due palle per il controbreak con la rumena che alla terza palla match a disposizione chiudeva la partita per 6 a 4.