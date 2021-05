Pre Quali Roma (Tirrenia-Formia): Ecco i giocatori che saranno presenti al torneo che si svolgerà a Tirrenia e Formia

Da lunedì al Centro Federale di Tirrenia la competizione maschile che mette in palio tre wild card per le qualificazioni degli IBI. Martedì e mercoledì otto ragazze si sfideranno a Formia per due wild card.

Il Centro Federale di Tirrenia ospiterà da lunedì 3 a mercoledì 5 il torneo maschile, che assegnerà tre wild card per i tabelloni di qualificazione degli IBI. Due le wild card, sempre per le qualificazioni, in palio nel femminile, in programma martedì 4 e mercoledì 5 nel Centro Federale di Formia.

Tra gli uomini a guidare il seeding è Andrea Pellegrino, 241 ATP e recente vincitore al “Roma Garden Open 1”. In gara anche il Next Gen Flavio Cobolli, assoluto protagonista nella seconda settimana del Challenger romano.

La neo-azzurra Bianca Turati (convocata per il playoff nella Billie Jean King Cup tra Romania e Italia), 262 della classifica WTA, guida il tabellone femminile, che vede tra le protagoniste anche Lucia Bronzetti, appena sbarcata tra le Top 300 grazie agli ottimi risultati ottenuti nel 2021 nel circuito ITF.

TORNEO MASCHILE

Andrea Pellegrino

Gianmarco Moroni

Raul Brancaccio

Francesco Forti

Flavio Cobolli

Luca Nardi

Francesco Passaro

Matteo Gigante

Federico Arnaboldi

Matteo Arnaldi

Francesco Mastrelli

Samuel Vincent Ruggeri

TORNEO FEMMINILE

Bianca Turati

Lucia Bronzetti

Aurora Zantedeschi

Nuria Brancaccio

Matilde Paoletti

Melania Delai

Eleonora Alvisi

Lisa Pigato