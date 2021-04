Gaudenzi: “Un Masters 1000 su erba prima di Wimbledon mi piacerebbe”

Il Presidente dell’ATP Andrea Gaudenzi ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano Times. Spicca un concetto molto interessante relativamente a quel che ritiene un calendario “ideale”: un torneo di categoria Masters 1000 su erba in preparazione a Wimbledon.

“Personalmente mi piace molto l’idea di avere un torneo ATP Masters 1000 sull’erba prima di Wimbledon, idealmente nella settimana in cui attualmente si disputano i tornei del Queen’s e Halle. È qualcosa che ho proposto agli stakeholder e al Board“. dichiara il Presidente dell’ATP.

“Mi piace l’idea di un torneo forte, quindi un Masters 1000, che porti a Wimbledon. Abbiamo un Grande Slam sull’erba ma non un Masters 1000” continua Gaudenzi, “Ovviamente il tutto dovrà essere discusso con tutte le parti in causa, ma questo potrebbe essere un modo per portare un grande evento nel Regno Unito”.

Dopo anni di “vacche magre” per il tennis sui prati, da qualche tempo la più antica delle superfici è stata totalmente riscoperta, soprattutto grazie alla diversità del gioco, rapido e offensivo (anche se, va detto, non sono più i campi velocissimi di un tempo). Sono nati diversi nuovi tornei, sfruttando anche l’allungamento della mini stagione su erba, a cui è stata assegnata una settimana in più grazie allo spostamento dei Championship in avanti (per moltissimi anni, tra Roland Garros e Wimbledon c’erano solo due settimane).

Vedremo se il caos dovuto alla pandemia e le riorganizzazioni in corso potranno essere un trampolino di lancio per prossime novità. Di sicuro appassionati e tennisti vedrebbero di buon grado un nuovo 1000, torneo ricco e di valore, a fare da apripista privilegiato ai Championships. Resta però da vedere chi tra Queen’s e Halle potrebbe, eventualmente, spuntarla… Gaudenzi parla di un possibile torneo in UK, ma Halle possiede un impianto che sarebbe di fatto già pronto ad ospitare un torneo di categoria superiore, incluso un bel centrale con tetto.

