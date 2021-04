ATP Monaco di Baviera: Il Tabellone Principale. Zverev guida il seeding. C’è Stefano Travaglia

ATP 250 Monaco di Baviera – Main Draw

(1) Zverev, Alexander vs Bye

Qualifier vs (WC) Marterer, Maximilian

Ruusuvuori, Emil vs Kwon, Soonwoo

Qualifier vs (6) Lajovic, Dusan

(4) Krajinovic, Filip vs Bye

(SE) Daniel, Taro vs (WC) Hanfmann, Yannick

Koepfer, Dominik vs (WC) Kohlschreiber, Philipp

Qualifier vs (7) Struff, Jan-Lennard

(5) Basilashvili, Nikoloz vs Monteiro, Thiago

Travaglia, Stefano vs Korda, Sebastian

Qualifier vs Coria, Federico

Bye vs (3) Karatsev, Aslan

(8) Millman, John vs Popyrin, Alexei

Pella, Guido vs Gerasimov, Egor

Cuevas, Pablo vs Sandgren, Tennys

Bye vs (2) Ruud, Casper