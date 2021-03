ATP 250 Cagliari e Marbella: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

E’ entrato Marco Cecchinato direttamente in tabellone nel torneo ATP 250 di Cagliari.

Quindi le wild card per il main draw andranno a Matteo Berrettini (se è pronto per il rientro), Fabio Fognini e Lorenzo Musetti.

Settimana 05-11 Aprile 2021

250 Marbella, Spain Outdoor Clay€408,800

250 Cagliari, Italy Outdoor Clay €408,800

(Clicca per vedere l'entry list) Cagliari (ATP) Inizio torneo: 05/04/2021 | Ultimo agg.: 31/03/2021 12:49 Main Draw (cut off: 76 - Data entry list: 30/03/21 - Special Exempts: 2/4) 22. Garin

Garin 28. Evans

Evans 33. Fritz

Fritz 35. Sonego

Sonego 37. Struff

Struff 41. Millman

Millman 42. Basilashvili

Basilashvili 45. Karatsev

Karatsev 48. Pella

Pella 51. Paul

Paul 54. Chardy

Chardy 57. Djere

Djere 62. Bedene

Bedene 65. Travaglia

Travaglia 68. Vesely

Vesely 69. Simon

Simon 70. Verdasco

Verdasco 74. Monteiro

Monteiro 76. Gerasimov

Gerasimov

Alternates 1. Caruso (79)

Caruso (79) 2. Coria (85)

Coria (85) 3. Ruusuvuori (87)

Ruusuvuori (87) 4. Cecchinato (89)

Cecchinato (89) 5. Korda (92)

Korda (92) 6. Gombos (95)

Gombos (95) 7. Carballes Bae (97)

Carballes Bae (97) 8. Novak (98)

Novak (98) 9. Sousa (100)

Sousa (100) 10. Mager (101)

Mager (101) 11. Munar (102)

Munar (102) 12. Duckworth (103)

Duckworth (103) 13. Martin (104)

Martin (104) 14. Hanfmann (105)

Hanfmann (105) 15. Seppi (107)

Seppi (107) 16. Sousa (110)

Sousa (110) 17. Cerundolo (112)

Cerundolo (112) 18. Ivashka (113)

Ivashka (113) 19. Bagnis (118)

Bagnis (118) 20. Musetti (119)

Musetti (119)

(Clicca per vedere l'entry list) Cagliari Q (ATP) Inizio torneo: 04/04/2021 | Ultimo agg.: 31/03/2021 12:52 Main Draw (cut off: 129 - Data entry list: 23/03/21 - Special Exempts: 3/6) 83. Coria

Coria 84. Caruso

Caruso 99. Novak

Novak 102. Sousa

Sousa 105. Bagnis

Bagnis 107. Hanfmann

Hanfmann 112. Galan

Galan 114. Cerundolo

Cerundolo 120. Musetti

Musetti 124. Seyboth Wild

Seyboth Wild 129. Kovalik

Kovalik Alternates 1. Stebe (133)

Stebe (133) 2. Nagal (139)

Nagal (139) 3. Rodionov (140)

Rodionov (140) 4. Gaio (141)

Gaio (141) 5. Nakashima (145)

Nakashima (145) 6. Huesler (151)

Huesler (151) 7. Cressy (155)

Cressy (155) 8. Broady (157)

Broady (157) 9. Klizan (160)

Klizan (160) 10. Giustino (163)

Giustino (163) 11. Diez (176)

Diez (176) 12. Fabbiano (179)

Fabbiano (179) 13. Gulbis (189)

Gulbis (189) 14. Marcora (190)

Marcora (190)

(Clicca per vedere l'entry list) Marbella (ATP) Inizio torneo: 05/04/2021 | Ultimo agg.: 31/03/2021 12:53 Main Draw (cut off: 90 - Data entry list: 30/03/21 - Special Exempts: 2/4) 8. Rublev

Rublev 13. Bautista Agut

Bautista Agut 16. Carreno Busta

Carreno Busta 20. Wawrinka

Wawrinka 25. Ruud

Ruud 27. Lajovic

Lajovic 47. Ramos-Vinolas

Ramos-Vinolas 50. Gasquet

Gasquet 52. Davidovich Fokina

Davidovich Fokina 55. Andujar

Andujar 61. Lopez

Lopez 63. Norrie

Norrie 77. Kwon

Kwon 78. Berankis

Berankis 81. Pouille

Pouille 82. Popyrin

Popyrin 84. Harris

Harris 86. Delbonis

Delbonis 90. Londero

Londero

Alternates 1. Martinez (91)

Martinez (91) 2. Korda (92)

Korda (92) 3. Herbert (93)

Herbert (93) 4. Gombos (95)

Gombos (95) 5. Kukushkin (96)

Kukushkin (96) 6. Carballes Bae (97)

Carballes Bae (97) 7. Novak (98)

Novak (98) 8. Sousa (100)

Sousa (100) 9. Mager (101)

Mager (101) 10. Munar (102)

Munar (102) 11. Duckworth (103)

Duckworth (103) 12. Martin (104)

Martin (104) 13. Hanfmann (105)

Hanfmann (105) 14. Seppi (107)

Seppi (107) 15. Sousa (110)

Sousa (110) 16. Cerundolo (112)

Cerundolo (112) 17. Ivashka (113)

Ivashka (113) 18. Daniel (117)

Daniel (117) 19. Bagnis (118)

Bagnis (118) 20. Musetti (119)

Musetti (119)