Finals ATP Londra 2020: c’è un posto libero ed i tennisti ancora in corso sono 4

Andrey Rublev si è aggiudicato il settimo e penultimo posto per le Finals ATP di Londra domenica scorsa, unendosi ai già qualificati Novak Djokovic, Rafael Nadal, Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Daniil Medvedev e Alexander Zverev.

Rimane quindi un solo posto disponibile ed i tornei a disposizione è solo quello di Bercy.

Diego Schwartzman è chiaramente in pole position per conquistare l’ottavo biglietto, ma ci sono altri tre giocatori che potrebbero in teoria scalzarlo.

La Race 2020

8. Diego Schwartzman, 3285 (si garantirà la qualificazione con la finale a Parigi indipendentemente da quello che faranni gli altri)

9. Berrettini , 2875 (avrà bisogno di raggiungere la finale a Parigi per avere una possibilità di qualificazione)

13. Goffin, 2555 (avrà bisogno di conquistare il titolo a Parigi per avere una possibilità di qualificazione)

14. Carreño Busta, 2400 (avrà bisogno di conquistare il titolo a Parigi per avere una possibilità di qualificazione)