Da Parma: Frances Tiafoe vince il titolo “Mi sono innamorato di questa città”

Frances Tiafoe è il vincitore degli Internazionali di Tennis Emilia Romagna, il Challenger organizzato da MEF Tennis Events al Tennis Club President di Parma. Lo statunitense ha battuto in finale il siciliano Salvatore Caruso con il punteggio di 6-3 3-6 6-4 in 2 ore esatte di gioco. Per il ventenne di Hyattsville è il quinto titolo Challenger in carriera.

Tiafoe conquista il trofeo – “È stata una settimana intensa – il commento di Tiafoe dopo la premiazione -. Sin dall’inizio avevo in testa un solo obiettivo, vincere il torneo: sono davvero felice di esserci riuscito. Spero sia un nuovo punto di partenza per ritrovare una buona classifica (oggi numero 64 del mondo, nel 2019 è stato numero 29, ndr). Adesso mi godo il successo e poi mi concentrerò sul torneo ATP 250 in Sardegna”. L’atleta a stelle e strisce è diventato l’idolo degli appassionati giovani e meno giovani: “Questo evento è stato organizzato alla perfezione. Mi sono sentito a casa sin dal primo giorno, le persone mi hanno trattato con enorme rispetto. Lavoro straordinario, senza dimenticare la qualità del cibo: mi sono innamorato di Parma”. Gli obiettivi sono chiari: “Voglio continuare così, migliorando il mio gioco al fine di renderlo più costante e consistente. Questa settimana ho giocato benissimo, ma senza continuità non si arriva in alto”.

MEF Tennis Events pronta al prossimo torneo – Tanta la soddisfazione di Marcello Marchesini, presidente di MEF Tennis Events: “C’era grandissima attesa per questo ATP Challenger 125, il pubblico ha risposto presente e tutto è andato per il meglio. Tiafoe ha partecipato tantissimo alla vita del circolo, vederlo così contento è una gioia anche per noi”. Il 31 ottobre inizieranno le qualificazioni del prossimo Challenger organizzato a Parma da MEF Tennis Events, le cui sedi saranno il PalaRaschi, il Tennis Club Parma e lo stesso Tennis Club President: “L’ATP ci ha chiesto di far nascere questo nuovo torneo indoor sul play-it, abbiamo accettato con entusiasmo e sono sicuro che vedremo ancora grande tennis. Il 2021? Vorrei almeno confermare i Challenger di Parma, Perugia e Todi, poi vedremo”.

Il risultato della finale di lunedì 12 ottobre

Finale singolare

Frances Tiafoe b. Salvatore Caruso 6-3 3-6 6-4