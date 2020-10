ATP Sardegna: I risultati completi del Primo Turno di Quali. Arnaboldi e Pellegrino al turno finale

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345 – TD Quali

ATP Sardinia 250 | Terra | e271.345 – 1° Turno Quali

FORTE VILLAGE COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

ATP Sardinia Federico Coria [1] Federico Coria [1] 6 1 7 Matteo Viola Matteo Viola 2 6 6 Vincitore: F. CORIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* df 6-4* 6-6 → 7-6 M. Viola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 5-6 → 6-6 F. Coria 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 M. Viola 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Coria 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 M. Viola 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 F. Coria 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Viola 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Viola 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 F. Coria 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Coria 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 F. Coria 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-5 → 1-5 M. Viola 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 0-5 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 M. Viola 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 df 0-2 → 0-3 F. Coria 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 M. Viola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 6-2 M. Viola 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-1 → 5-2 F. Coria 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 5-0 → 5-1 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 40-40 40-A 4-0 → 5-0 F. Coria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 4-0 M. Viola 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 M. Viola 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

ATP Sardinia Matteo Gigante Matteo Gigante 4 0 Jozef Kovalik [5] Jozef Kovalik [5] 6 6 Vincitore: J. KOVALIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 0-6 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-5 → 0-6 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-4 → 0-5 J. Kovalik 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 J. Kovalik 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 M. Gigante 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 4-5 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 M. Gigante 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 J. Kovalik 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 M. Gigante 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Kovalik 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Gigante 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 J. Kovalik 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 M. Gigante 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1

ATP Sardinia Taro Daniel [4] Taro Daniel [4] 3 6 4 Andrea Arnaboldi Andrea Arnaboldi 6 2 6 Vincitore: A. ARNABOLDI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Arnaboldi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Daniel 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 T. Daniel 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 3-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-1 → 3-1 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 A. Arnaboldi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Daniel 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 5-2 A. Arnaboldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-1 → 4-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 3-1 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-0 → 2-0 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 T. Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Arnaboldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Arnaboldi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 T. Daniel 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 0-3 → 1-3 A. Arnaboldi 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 0-2 A. Arnaboldi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

ATP Sardinia Gian Marco Moroni Gian Marco Moroni 6 6 0 Kimmer Coppejans [8] Kimmer Coppejans [8] 2 7 6 Vincitore: K. COPPEJANS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 30-40 40-40 ace 40-A 0-5 → 0-6 K. Coppejans 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 0-5 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 0-4 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 K. Coppejans 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 5-5 → 6-5 K. Coppejans 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 4-5 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 G. Marco Moroni 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 K. Coppejans 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 G. Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 K. Coppejans 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 0-3 → 1-3 G. Marco Moroni 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 G. Marco Moroni 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 K. Coppejans 0-15 0-30 df 15-30 15-40 5-2 → 6-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Marco Moroni 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 K. Coppejans 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Marco Moroni 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 K. Coppejans 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 G. Marco Moroni 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

ATP Sardinia Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 4 2 Danilo Petrovic [7] Danilo Petrovic [7] 6 6 Vincitore: D. PETROVIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Petrovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Petrovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Petrovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Petrovic 15-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 T. Martin Etcheverry 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-5 → 4-5 D. Petrovic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-4 → 3-5 T. Martin Etcheverry 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 3-4 D. Petrovic 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-3 → 2-4 T. Martin Etcheverry 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Petrovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Petrovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Martin Etcheverry 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

ATP Sardinia Andrej Martin [2] Andrej Martin [2] 6 2 6 JC Aragone JC Aragone 4 6 2 Vincitore: A. MARTIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Martin 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Aragone 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 A. Martin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 4-0 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-0 → 3-0 A. Martin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 J. Aragone 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Martin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-5 → 2-6 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. Martin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-4 → 2-4 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 A. Martin 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Martin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Aragone 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Martin 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 6-4 J. Aragone 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 5-4 A. Martin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Martin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 J. Aragone 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 A. Martin 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-1 → 2-2 J. Aragone 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 A. Martin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Aragone 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1

ATP Sardinia Thiago Seyboth Wild [3] Thiago Seyboth Wild [3] 6 3 2 Andrea Pellegrino Andrea Pellegrino 4 6 6 Vincitore: A. PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-5 → 2-6 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Pellegrino 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 T. Seyboth Wild 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 2-2 → 2-3 A. Pellegrino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 ace 40-0 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 A. Pellegrino 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Seyboth Wild 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Pellegrino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

