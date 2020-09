WTA Istanbul: I risultati completi del Primo Turno di Quali. Elisabetta Cocciaretto al turno finale. Fuori la Gatto Monticone

Q2: (WC)Eugenie Bouchard (CAN) vs (8)Leonie Kung (SUI)

Q2: (Alt)Ellen Perez (AUS) vs (7)Harriet Dart (GBR)

Q2: (Alt)Dejana Radanovic (SRB) vs Olga Danilovic (SRB)

Q2: (6)Elisabetta Cocciaretto (ITA) vs (4)Tereza Martincova (CZE)

WTA Istanbul C | Terra | $125.000 – 1° Turno Qualificazione

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alternate vs Arina Rodionova



WTA Istanbul Ellen Perez Ellen Perez 7 7 Arina Rodionova Arina Rodionova 6 6 Vincitore: E. PEREZ

2. Alternate vs [WC] Eugenie Bouchard



WTA Istanbul Ivana Jorovic Ivana Jorovic 2 6 Eugenie Bouchard Eugenie Bouchard 6 7 Vincitore: E. BOUCHARD

3. [4] Tereza Martincova vs [WC] Zeynep Sonmez



WTA Istanbul Tereza Martincova [4] Tereza Martincova [4] 0 4 Zeynep Sonmez • Zeynep Sonmez 0 1 Vincitore: T. MARTINCOVA per ritiro

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Alternate vs Indy de Vroome



WTA Istanbul Dejana Radanovic Dejana Radanovic 6 6 Indy De Vroome Indy De Vroome 4 1 Vincitore: D. RADANOVIC

2. Basak Eraydin vs [7] Harriet Dart



WTA Istanbul Basak Eraydin Basak Eraydin 3 6 0 Harriet Dart [7] Harriet Dart [7] 6 2 6 Vincitore: H. DART

3. Bibiane Schoofs vs [6] Elisabetta Cocciaretto



WTA Istanbul Bibiane Schoofs Bibiane Schoofs 1 7 5 Elisabetta Cocciaretto [6] Elisabetta Cocciaretto [6] 6 6 7 Vincitore: E. COCCIARETTO

Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Olga Danilovic vs [Alt] Laura Ioana Paar



WTA Istanbul Olga Danilovic Olga Danilovic 6 6 Laura Ioana Paar Laura Ioana Paar 1 1 Vincitore: O. DANILOVIC

2. Giulia Gatto-Monticone vs [8] Leonie Kung