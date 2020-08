WTA Palermo: Il programma di Giovedì 06 Agosto

Ad aprire la giornata sarà il match tra la testa di serie n. 4 Anett Kontaveit e la tedesca, n. 65 del ranking WTA, Laura Siegemund. A seguire Petra Martic, testa di serie n. 1, giocherà contro la qualificata Liudmila Samsnova (semifinalista a Palermo lo scorso anno), poi sarà la volta di Camila Giorgi che affronterà la qualificata Kaja Juvan, quindi Dayana Yastremska se la vedrà con la Lucky loser, la francese, Ocean Dodi.

Derby azzurro, invece, nel doppio con Gatto-Monticone-Paolini che affronteranno la coppia Cocciaretto-Trevisan

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. [4] Anett Kontaveit vs Laura Siegemund

2. [1] Petra Martic vs [Q] Liudmila Samsonova

3. Camila Giorgi vs [Q] Kaja Juvan

4. [7] Dayana Yastremska vs [LL] Oceane Dodin

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Giulia Gatto-Monticone / Jasmine Paolini vs Arantxa Rus / Tamara Zidansek

2. [1] Georgina Garcia Perez / Sara Sorribes Tormo OR Laura Ioana Paar / Julia Wachaczyk vs Elisabetta Cocciaretto / Martina Trevisan