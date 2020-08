WTA Palermo: I risultati completi del Day 1 con il resoconto di giornata. La Errani “Ho dato tutto, nel finale ho avuto i crampi”

Una battaglia lunga due ore e cinquantasette minuti, poi il boato dei 327 spettatori (capienza massima) del campo centrale del Country Time Club per Sara Errani. La tennista azzurra, campionessa dei Palermo Ladies Open nel 2008 e nel 2012, ha vinto il primo turno del tabellone principale contro la rumena, n. 75 al mondo, Sorana Cirstea. Errani, dopo aver vinto il primo set con il punteggio di 7-5 in un’ora di gioco, ha perso il secondo set con un netto 6-1. Poi il terzo e decisivo set dove la tennista bolognese è dovuta ricorrere per tre volte al medical time out per problemi alla coscia. Infine la gioia con il punteggio di 6-4.

“Ho dato tutto, nel finale ho avuto i crampi – ha spiegato Errani – Ho dato tutto, svoltando nel terzo set. Il torneo è gestito benissimo, ci tengono d’occhio sotto tutti i punti di vista. Sono orgogliosa che il circuito sia ripartito da Palermo”. Nel prossimo turno, Errani sfiderà la vincente tra Sakkari e Pliskova, incontro in programma stasera sul campo centrale.

La giornata di soddisfazioni per le tenniste italiane, però, è iniziata con Elisabetta Cocciaretto che ha vinto contro la slovena, n. 45 al mondo, con il punteggio di 7-6 6-3. Per Cocciaretto si tratta della prima vittoria in carriera contro una top 50 del ranking wta. Al secondo turno affronterà Donna Vekic, tennista croata, 24 anni, n. 24 della classifica mondiale, e testa di serie n. 6 della classifica mondiale, che ha battuto Arantxa Rus (70) per 6-1 6-2. “È strano tornare a competere, soprattutto all’inizio – ha raccontato Vekic in conferenza stampa – Dopo i primi due game mi sono rilassata e sono riuscita a concentrarmi”. Accede al secondo turno anche Laura Siegemund, tedesca, n. 65 al mondo, che ha avuto la meglio sulla rumena Irina Begu.

Nulla da fare per Martina Trevisan, che dopo avere superato Gatto-Monticone e Gracheva, si è arresa al terzo ed ultimo turno di qualificazione alla diciannovenne slovena, Kaja Sluvan, n. 118 del mondo per 7-6 6-1. Sono entrate nel main draw anche l’argentina Nadia Podoroska, la russa Liudmila Samsonova e la bielorussia Aliaksandra Sasnovich. Come lucky loser, invece, entra in tabellone la francese Oceane Dodin.

TRIBUTE TO THE HEROES – Sul campo centrale, al termine del match tra Sara Errani e Sorana Cirstea, si è svolta la cerimonia inaugurale della ripresa delle attività del circuito professionistico femminile del tennis. All’evento hanno partecipato Oliviero Palma, direttore dei 31 Palermo Ladies Open, Giorgio Cammarata, presidente del Country Time Club, Fabrizio Sestini, Director Tournament Relations Europe & Southern Asia / Pacific WTA, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, il professore Antonio Cascio, consulente anti-covid del torneo, l’assessore del turismo, dello sport e dello spettacolo della regione Sicilia, Manlio Messina, e Camila Giorgi in rappresentanza delle giocatrici.

WTA Palermo – International | terra | $250.000 – TDQ e 1° Turno Md

Center Court – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Arantxa Rus vs [6] Donna Vekic



WTA Palermo Arantxa Rus Arantxa Rus 1 2 Donna Vekic [6] Donna Vekic [6] 6 6 Vincitore: D. VEKIC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 D. Vekic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 A. Rus 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 A. Rus 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 D. Vekic 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 A. Rus 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 D. Vekic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 1-5 A. Rus 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 D. Vekic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 A. Rus 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Rus 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [WC] Sara Errani vs Sorana Cirstea



WTA Palermo Sara Errani Sara Errani 7 1 6 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 5 6 4 Vincitore: S. ERRANI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 S. Cirstea 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-2 → 4-3 S. Cirstea 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 S. Errani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 S. Errani 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 1-6 S. Errani 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 S. Cirstea 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 S. Errani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 S. Errani 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 S. Cirstea 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-3 → 5-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 S. Cirstea 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-1 → 4-2 S. Cirstea 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 S. Cirstea 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Errani 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 1-1 S. Cirstea 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

3. Jasmine Paolini vs Daria Kasatkina



WTA Palermo Jasmine Paolini Jasmine Paolini 5 6 6 Daria Kasatkina Daria Kasatkina 7 4 4 Vincitore: J. PAOLINI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 6-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-4 → 4-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-3 → 5-4 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 4-5 → 5-5 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 D. Kasatkina 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 D. Kasatkina 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 ace 30-15 1-2 → 1-3 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

4. Kristyna Pliskova vs [3] Maria Sakkari



WTA Palermo Kristyna Pliskova • Kristyna Pliskova 15 1 Maria Sakkari [3] Maria Sakkari [3] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Pliskova 0-15 15-15 1-0 M. Sakkari 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Court 6 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Laura Siegemund vs Irina-Camelia Begu



WTA Palermo Laura Siegemund Laura Siegemund 6 6 Irina-Camelia Begu Irina-Camelia Begu 3 4 Vincitore: L. SIEGEMUND Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 I. Begu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-3 → 5-4 L. Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 I. Begu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 I. Begu 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Begu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 I. Begu 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 I. Begu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Siegemund 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 I. Begu 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 L. Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-0 → 2-1 I. Begu 0-15 0-30 df 15-30 15-40 1-0 → 2-0 L. Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

2. Polona Hercog vs [WC] Elisabetta Cocciaretto



WTA Palermo Polona Hercog Polona Hercog 6 3 Elisabetta Cocciaretto Elisabetta Cocciaretto 7 6 Vincitore: E. COCCIARETTO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 P. Hercog 0-15 0-30 0-40 3-5 → 3-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 P. Hercog 0-15 0-30 df 0-40 15-40 3-3 → 3-4 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 3-1 → 3-2 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 P. Hercog 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 6-6 → 6-7 P. Hercog 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 6-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-5 → 4-5 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 P. Hercog 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 P. Hercog 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 E. Cocciaretto 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Hercog 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

3. [8] Ekaterina Alexandrova vs Kristina Mladenovic



WTA Palermo Ekaterina Alexandrova [8] Ekaterina Alexandrova [8] 5 6 6 Kristina Mladenovic Kristina Mladenovic 7 0 1 Vincitore: E. ALEXANDROVA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 df 30-40 5-1 → 6-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 5-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 3-1 → 4-1 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 K. Mladenovic 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 E. Alexandrova 15-0 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df df 4-0 → 5-0 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 4-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 5-6 → 5-7 K. Mladenovic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 E. Alexandrova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 5-4 → 5-5 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 4-4 → 5-4 E. Alexandrova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 K. Mladenovic 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Alexandrova 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 E. Alexandrova 0-15 0-30 df 15-30 15-40 2-1 → 2-2 K. Mladenovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A df df 1-1 → 2-1 E. Alexandrova 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 1-0 → 1-1 K. Mladenovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0

4. [7] Dayana Yastremska vs Sara Sorribes Tormo



WTA Palermo Dayana Yastremska [7] • Dayana Yastremska [7] 30 6 4 Sara Sorribes Tormo Sara Sorribes Tormo 15 3 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 4-4 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 0-40 3-4 → 4-4 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 1-4 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 5-3 → 6-3 D. Yastremska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Sorribes Tormo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 D. Yastremska 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 2-2 S. Sorribes Tormo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Sorribes Tormo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 2 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Martina Trevisan vs [7] Kaja Juvan



WTA Palermo Martina Trevisan Martina Trevisan 6 1 Kaja Juvan [7] Kaja Juvan [7] 7 6 Vincitore: K. JUVAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 1-4 → 1-5 K. Juvan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-4 → 1-4 M. Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 K. Juvan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 8-9* 6-6 → 6-7 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 K. Juvan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 K. Juvan 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 K. Juvan 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 K. Juvan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Trevisan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [4] Oceane Dodin vs Nadia Podoroska



WTA Palermo Oceane Dodin [4] Oceane Dodin [4] 6 4 3 Nadia Podoroska Nadia Podoroska 2 6 6 Vincitore: N. PODOROSKA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-4 → 3-5 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-3 → 3-4 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-2 → 3-3 N. Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 O. Dodin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-1 → 2-2 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 N. Podoroska 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 O. Dodin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Podoroska 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 O. Dodin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 2-4 N. Podoroska 15-0 15-15 15-30 15-40 0-4 → 1-4 O. Dodin 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 0-3 → 0-4 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-2 → 0-3 O. Dodin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 N. Podoroska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 O. Dodin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 5-2 → 6-2 N. Podoroska 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 N. Podoroska 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-1 → 3-2 O. Dodin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 N. Podoroska 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 O. Dodin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 N. Podoroska 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 0-0 → 1-0

3. Vivian Heisen / Emily Webley-Smith vs Greet Minnen / Alison Van Uytvanck



WTA Palermo Vivian Heisen / Emily Webley-Smith Vivian Heisen / Emily Webley-Smith 4 4 Greet Minnen / Alison Van Uytvanck Greet Minnen / Alison Van Uytvanck 6 6 Vincitori: MINNEN / VAN UYTVANCK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 4-6 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-2 → 2-2 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 G. Minnen / Van Uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Heisen / Webley-Smith 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 4-4 → 4-5 G. Minnen / Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 G. Minnen / Van Uytvanck 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-3 → 3-3 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 G. Minnen / Van Uytvanck 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-3 → 1-3 V. Heisen / Webley-Smith 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 G. Minnen / Van Uytvanck 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 0-2 V. Heisen / Webley-Smith 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

4. Elena Bogdan / Reka-Luca Jani vs Ulrikke Eikeri / Elixane Lechemia



WTA Palermo Elena Bogdan / Reka-Luca Jani Elena Bogdan / Reka-Luca Jani 3 2 Ulrikke Eikeri / Elixane Lechemia Ulrikke Eikeri / Elixane Lechemia 6 6 Vincitori: EIKERI / LECHEMIA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 U. Eikeri / Lechemia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 E. Bogdan / Jani 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 U. Eikeri / Lechemia 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 E. Bogdan / Jani 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 U. Eikeri / Lechemia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 E. Bogdan / Jani 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 U. Eikeri / Lechemia 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-1 → 0-2 E. Bogdan / Jani 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 U. Eikeri / Lechemia 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 E. Bogdan / Jani 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 U. Eikeri / Lechemia 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 E. Bogdan / Jani 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 1-4 → 2-4 U. Eikeri / Lechemia 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 1-3 → 1-4 E. Bogdan / Jani 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 U. Eikeri / Lechemia 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 1-1 → 1-2 E. Bogdan / Jani 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 0-1 → 1-1 U. Eikeri / Lechemia 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Court 12 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 4:00 pm)

1. Lara Arruabarrena vs [6] Aliaksandra Sasnovich



WTA Palermo Lara Arruabarrena Lara Arruabarrena 5 6 Aliaksandra Sasnovich [6] Aliaksandra Sasnovich [6] 7 7 Vincitore: A. SASNOVICH Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 6-6 → 6-7 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 L. Arruabarrena 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 2-4 → 3-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 L. Arruabarrena 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-6 → 5-7 L. Arruabarrena 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 5-6 A. Sasnovich 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 L. Arruabarrena 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A 2-3 → 3-3 L. Arruabarrena 0-15 df 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Arruabarrena 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Arruabarrena 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. Laura Ioana Paar vs [5] Liudmila Samsonova