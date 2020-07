L’ex top 80 ATP confessa: “Non avrei mai pensato che Roger Federer sarebbe diventato così forte”

L’ex tennista argentino Lucas Arnold-Ker ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dell’ATP dove ha parlato quando ha affrontato Roger Federer per la prima volta quando lo svizzero stava ancora muovendo i primi passi della sua carriera.

“Giocare contro uno svizzero non è stato per me un segnale di difficoltà, perché non c’era molta storia o tradizione del tennis in quel paese all’epoca. Poi ho notato che aveva un buon servizio, aveva una mano destra molto capace, ma aveva in quel momento molti problemi dal lato sinistro. Io lo stavo spingendo molto in quel lato del campo (l’argentino alla fine ha battuto Federer con un doppio 6-4)”.

Il tennista argentino, ex top 80 ATP, top 30 in doppio, chiude il discorso lodando Roger Federer.

“E’ incredibile vedere quanto si sia evoluto come tennista. In quel momento, non avrei mai pensato che Federer potesse diventare così forte”.