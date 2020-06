Simona Halep giocherà solo in Europa nel 2020

Non è ancora stato ufficializzato l’OK al prossimo US Open che già arriva un forfait di un big. La rumena Simona Halep, seconda nel ranking WTA, ha parlato dei suoi duri allenamenti e programmi al network Pro Tv, affermando che quando le competizioni riprenderanno giocherà solo eventi in Europa. Pertanto Simona non solo salterà l’edizione di quest’anno degli US Open, nel caso in cui verrà giocato, ma anche i ricchi tornei in Asia, parte molto importante del tour rosa.

Dopo le forti resistenze mostrate dai n.1 delle classifiche Novak Djokovic e Ashleigh Barty sull’opportunità di ricominciare la stagione dagli USA, visto il persistere della pandemia nel paese nord americano, anche la Halep ha confermato le proprie perplessità sul giocare l’US Open con il severo protocollo stabilito dalla USTA. “Ho grandi dubbi sulla partecipazione a tali condizioni – dichiara Simona alla stampa – non solo perché siamo in una pandemia, ma anche a causa del rischio che comportano viaggi, quarantena e cambiamenti che potrebbero verificarsi durante un torneo. So che gli organizzatori e gli sponsor vogliono che i tornei vengano giocati e che molti giocatori stanno attraversando momenti difficili, ma è una decisione personale che dobbiamo prendere. È importante capire che tutti hanno esigenze diverse e che dobbiamo prendere la decisione ottimale per la nostra salute e carriera”.

Il WTA Tour, secondo il programma trapelato dopo la riunione dei giocatori, dovrebbe riprendere a Palermo il prossimo 3 agosto, per spostarsi la settimana seguente a Praga, prima della trasferta in USA per gli US Open. Simona non ha confermato la propria presenza ad alcun torneo specifico, parlando genericamente di “Europa”. Che la campionessa di Wimbledon 2019 possa sbarcare in Sicilia per il suo rientro nei tornei?

