Due mesi fa il coronavirus fermava il mondo e anche il tennis. Vediamo i tornei rimandati o annullati nel 2020

Il coronavirus è stata una vera catastrofe per il mondo in generale e sta influenzando direttamente il mondo del tennis che amiamo così tanto. Nelle prime ore di domenica a lunedì, dell’8 e 9 marzo, siamo rimasti sorpresi dalla notizia che il torneo di Indian Wells era stato annullato a causa del virus che sta causando problemi in tutto il mondo.

Questo è stato solo il primo grande torneo ad essere stato cancellato a causa del COVID 19. Vediamo ora tutti i tornei annullati o rimandati nel 2020.

Elenco dei tornei annullati o rimandati (per ora):

Torneo di Indian Wells

Torneo Roland Garros (rinviato a settembre)

Torneo di Wimbledon

Manerbio Challenger

Nur-Sultan’s Challenger

Tiburon Challenger

Braga Challenger

Potchefstroom Challenger

Finali Fed Cup (rimandate)

Torneo di Miami

ATP Estoril (Estoril Open)

Munich ATP

Madrid ATP Masters 1000 (collocazione prevista settembre ?)

ATP Masters 1000 Roma (collocazione prevista settembre ?)

Lyon ATP

Ginevra ATP

ATP di Marrakech,

Houston ATP,

ATP Masters 1000 Monte Carlo,

ATP 500 Barcellona

Budapest ATP

Tutti i tornei ITF (fino al 13 luglio)

WTA Premier Charleston

Guadalajara WTA

Bogota International WTA

Praga WTA

Istanbul WTA

Stuttgart WTA

Madrid WTA

Roma WTA

Strasburgo WTA

Rabat WTA

Queen´s Club ATP 500

ATP 500 da Halle

Eastbourne ATP 250

ATP 250 Mallorca

ATP 250 di Rosmalen

ATP 250 Stoccarda

Berlin WTA Premier

Eastbourne WTA Premier

WTA International da Bad Homburg

Rosmalen WTA International

Nottingham WTA International

