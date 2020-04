Gian Marco Moroni: “La mia giornata non è cambiata più di tanto. Burrieza ha saputo darmi tranquillità” (AUDIO)

Gian Marco Moroni, attuale numero 236 del ranking ATP in singolare, è stato ospite di Luca Fiorino, telecronista di SuperTennis TV, nel podcast “Tennis ai tempi del Coronavirus: il tennista romano, classe 1998, ha trattato numerosi argomenti, dai ricordi delle sue prime partite nel circuito professionistico ad un breve resoconto della stagione attuale, passando per gli obiettivi futuri e tanti altri aneddoti.

La “pausa” dai tornei internazionali: “Sono a casa con la famiglia a Roma, sto bene perché finalmente siamo tutti insieme. Dopo un po’, come tutti, ci annoiamo perché ci piacerebbe uscire ma dobbiamo resistere. La mia giornata non è cambiata più di tanto rispetto a prima: seguo una routine di yoga al mattino, poi faccio colazione e successivamente faccio una parte ‘leggera’ di atletica. Al pomeriggio, invece, ho una sessione più ‘dura’, che può consistere in forza o cardio, e leggo molto”.

Il rapporto con coach Burrieza: “Ho avuto la fortuna di trovare una persona con cui condivido molte cose. E’ una grandissima fortuna, ha saputo darmi tanta tranquillità e fin da subito ho cominciato ad esprimere un bel gioco. Sento di essere migliorato“.

Sogni e obiettivi: “I sogni preferisco tenerli per me, non per volare basso ma perché è una cosa che non mi piace condividere. Il primo obiettivo del 2020 era entrare in Top-200, per il finale di stagione sarebbe stato bello poter sfondare il muro della Top-100“.

Gli idoli: “Il mio idolo tennistico è Rafael Nadal, quello sportivo era Kobe Bryant. Anche se Nadal fosse stato 200 del mondo o Bryant avesse giocato nella Virtus Roma, avrei comunque apprezzato la loro mentalità e la loro essenza: è questo che mi ha fatto innamorare di loro”.

ASCOLTA L’INTERVISTA COMPLETA A GIAN MARCO MORONI –>