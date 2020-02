WTA Lione: Il Tabellone di Quali. Al via Martina Di Giuseppe

WTA Lyon International | Indoor | $275.000

(1) Korpatsch, Tamara vs Salden, Lara

Parrizas Diaz, Nuria vs (8) Cristian, Jaqueline

(2) Kostyuk, Marta vs di Giuseppe, Martina

Kostova, Elitsa vs (10) Lu, Jia-Jing

(3) Lottner, Antonia vs (WC) Brouleau, Lou

Bjorklund, Mirjam vs (7) Bucsa, Cristina

(4) Pattinama Kerkhove, Lesley vs (WC) Jacquemot, Elsa

Komardina, Anastasiya vs (12) Kostic, Natalija

(5) Bara, Irina vs (WC) Albie, Audrey

Marcinkevica, Diana vs (11) Shinikova, Isabella

(6) Cepelova, Jana vs (WC) Yerolymos, Margot

Savinykh, Valeria vs (9) Frech, Magdalena ù

Central – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [2] Marta Kostyuk vs Martina di Giuseppe

2. [3] Antonia Lottner vs [WC] Lou Brouleau (non prima ore: 11:30)

3. [6] Jana Cepelova vs [WC] Margot Yerolymos

4. [4] Lesley Pattinama Kerkhove vs [WC] Elsa Jacquemot (non prima ore: 14:30)

5. [5] Irina Bara vs [WC] Audrey Albie

6. [1] Tamara Korpatsch vs Lara Salden

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Elitsa Kostova vs [10] Jia-Jing Lu

2. Valeria Savinykh vs [9] Magdalena Frech

3. Mirjam Bjorklund vs [7] Cristina Bucsa

4. Anastasiya Komardina vs [12] Natalija Kostic

5. Diana Marcinkevica vs [11] Isabella Shinikova

6. Nuria Parrizas Diaz vs [8] Jaqueline Cristian