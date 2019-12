Francesca Schiavone annuncia di essere guarita dal cancro (VIDEO)

Francesca Schiavone ha annunciato quest’oggi di essere guarita dal cancro.

Live Tennis già negli scorsi mesi aveva ricevuto questa brutta notizia, ma per rispettare la privacy di Francesca abbiamo scelto di non divulgarla.

Dichiara l’azzurra: “Mi hanno diagnosticato un tumore maligno, è stata la lotta più dura della mia vita. La cosa più bella è che sono riuscita a vincere questa battaglia e quando me l’hanno detto qualche giorno fa sono esplosa di felicità. E anche oggi vivo di felicità, la posso tagliare con un coltello. Sono già pronta ad affrontare i nuovi progetti che sto pensando e quindi ci rivedremo presto. Sono felice di quello che sono oggi”.

"HI everyone, upon 7-8 of silence from social media and from the world, I wish to share with you what happened to me. A cancer had been diagnosed to me. I did chemotherapy, I fought a though battle and now I am still breathing. I have won this fight. And now I am back in action". pic.twitter.com/DyafTTcHBX

— Francesca Schiavone (@Schiavone_Fra) December 13, 2019