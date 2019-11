Da Solarino: Record Morderger! E’ loro la terza finale consecutiva nel doppio

Non era mai accaduto nella storia dell’ITF WorldTennis Tour di Solarino che una coppia nel doppio, per di più composta da due sorelle gemelle, raggiungesse per ben tre volte la finale della competizione.

Yana e Tayisiya Morderger hanno infranto questo curioso primato, conquistando oggi l’ennesima finale e assicurandosi la possibilità di disputare sabato 30 novembre la loro terza finale nelle ultime tre settimane. Inizio del match ore 10,30, avversarie la portoghese Sara Lanca e la spagnola Olga Parres Azcoita.

Nel singolare la quarta testa di serie Urszula Radwanska affronterà la tedesca prima testa di serie del torneo Tamara Korpatsch, la francese terza testa di serie Ocean Dodin affronterà l’olandese Indy De Vroome. Saranno questi gli accoppiamenti delle semifinali che inizieranno sabato 30 novembre alle ore 10,00.