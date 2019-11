Davis Cup Finals: Australia facile sulla Colombia, Spagna-Russia al doppio decisivo

SPAGNA – RUSSIA 1-1

Andrey Rublev (RUS) b. Roberto Bautista Agut (ESP) 3-6 6-3 7-6(0)

Rafael Nadal (ESP) b. Karen Khachanov 6-3 7-6(7)

Marcel Granollers/Feliciano Lopez (ESP) – Karen Khachanov/Andrey Rublev (RUS) 3-3 – IN CORSO

Comincia con un successo il cammino dell’Australia nel Gruppo D delle Davis Cup Finals 2019 di Madrid: Nick Kyrgios ed Alex De Minaur hanno vinto agevolmente i rispettivi incontri di singolare, il primo ha superato Alejandro Gonzalez con un duplice 6-4 mentre il secondo ha concesso un gioco in meno (6-4 6-3) a Daniel Elahi Galan, che bene aveva figurato all’esordio nel torneo con David Goffin. A mettere la ciliegina sulla torta, per il 3-0 finale in favore degli uomini di Lleyton Hewitt, sono stati John Peers e Jordan Thompson, abili a spuntarla al tiebreak (8-6, dopo aver annullato ben quattro match point consecutivi dal 2-4) della terza frazione su Juan Sebastian Cabal e Robert Farah: la Colombia, alla seconda battuta d’arresto consecutiva, saluta il torneo.

AUSTRALIA – COLOMBIA 3-0

Nick Kyrgios (AUS) b. Alejandro Gonzalez (COL) 6-4 6-4

Alex De Minaur (AUS) b. Daniel Elahi Galan (COL) 6-4 6-3

John Peers/Jordan Thompson (AUS) b. Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL) 6-3 3-6 7-6(6)