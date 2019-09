Novak Djokovic rientrerà nel torneo di Tokyo

Dopo un mese di stop Novak Djokovic è pronto nuovamente a calcare i campi del circuito ATP.

Novak, dopo il ritiro negli ottavi di finale degli US Open contro Stan Wawrinka non era più sceso in campo, ha confermato la sua partecipazione al torneo di Tokyo in programma a partire da lunedì prossimo. Il numero uno del mondo sembra essersi ristabilito dall’infortunio alla spalla sinistra e si è detto ottimista sul suo rientro alle competizioni.